Анонсированы беспроводные наушники Huawei FreeBuds 7i с шумоподавлением и ценой $70

Huawei представила доступные беспроводные наушники FreeBuds 7i. Новинка оснащена 11-мм динамиками, обеспечивающими высокое качество звука в диапазоне частот от 20 Гц до 40 кГц.

10-полосный эквалайзер позволяет настроить звучание в соответствии с предпочтениями пользователя и музыкальным жанром. FreeBuds 7i также поддерживают пространственный звук с отслеживанием положения головы.

Наушники совместимы с аудиокодеками SBC, AAC, L2HC 2.0 (для отдельных устройств Huawei под управлением HarmonyOS 3 и выше) и LDAC. Для подключения к источникам сигнала используется Bluetooth 5.3 с возможностью одновременного подключения к двум устройствам. Наушники автоматически подключаются к устройству при открытии футляра.

FreeBuds 7i поддерживают технологию активного шумоподавления и режим «прозрачности». Каждый наушник оснащён тремя микрофонами, один из которых работает по принципу костной проводимости, что в сочетании с ИИ-алгоритмом обеспечивает чёткую слышимость во время разговора. Дополнительно этому способствуют силиконовые насадки четырёх размеров, входящие в комплект.

Управление воспроизведением музыки осуществляется с помощью касаний сенсорных панелей. По уровню пыле- и влагозащиты наушники соответствуют стандарту IP54. Вес каждого наушника составляет 5,4 г, вес зарядного футляра — 36,5 г.

Продолжительность автономной работы без шумоподавления достигает 8 часов, с активированным шумоподавлением — до 5 часов. С учётом подзарядки от футляра время работы увеличивается до 35 и 20 часов соответственно.

Huawei FreeBuds 7i доступны в сером, белом и розовом цветах по цене около $70.