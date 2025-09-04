Сегодня 05 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Microsoft открыла исходный код древнего ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft открыла исходный код древнего языка программирования Microsoft BASIC

Компания Microsoft опубликовала исходный код собственной версии языка программирования BASIC, выпускавшегося с 1976-го по 1978-й годы. Изначально он назывался Altair BASIC, а затем был переименован в Microsoft BASIC. Этот язык программирования был разработан для микропроцессоров MOS Technology 6502, использовавшихся в Apple IIe, Atari 2600, Commodore VIC-20, Commodore 64 и Nintendo Entertainment System (NES) и других системах.

Источник изображения: Wikimedia Commons

Источник изображения: Wikimedia Commons

Исходный код «Microsoft BASIC для микропроцессора 6502» версии 1.1 был опубликован на портале GitHub. Любой желающий может свободно ознакомиться с ассемблерным кодом и даже скачать его. Microsoft опубликовала его, потому что он имеет историческое значение и является одним из столпов современного программного обеспечения. Он представляет собой фундамент, на котором строилась современная индустрия программного обеспечения. Методы, шаблоны и модели, впервые использованные в этом интерпретаторе BASIC, оказали непосредственное влияние на:

  • разработку MS-DOS и последующих операционных систем Microsoft;
  • стандартизацию реализаций языков программирования;
  • становление лицензирования программного обеспечения как бизнес-модели;
  • демократизацию компьютерного программирования.

Версия BASIC от Microsoft стала одним из первых языков программирования, с которым познакомилась широкая публика, что стало важной вехой в истории компьютерной техники. Хотя Microsoft BASIC больше не используется в полной мере, его дух продолжает жить в Visual Basic .NET.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Стартап Илона Маска открыл исходный код ИИ-модели Grok 2.5 и анонсировал открытие более мощной нейросети
AMD по ошибке открыла исходный код FSR 4 — теперь он навсегда останется в интернете
Глава GitHub: разработчики будущего не будут писать код — они будут управлять ИИ
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей
Произошёл серьёзный сбой в работе сервисов Google
Теги: microsoft, basic, исходный код, язык программирования
microsoft, basic, исходный код, язык программирования
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android
«Снимаем клоунские носы, господа»: несмотря на проблемы с серверами, пиковый онлайн Hollow Knight: Silksong в Steam уже превысил 500 тысяч игроков
Вместе со спамом российские операторы заблокировали полезные звонки от банков и бизнеса
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Неудачи Sid Meier’s Civilization VII обернулись для Firaxis Games увольнением десятков сотрудников 7 ч.
Microsoft открыла исходный код древнего языка программирования Microsoft BASIC 9 ч.
Microsoft заработает более $7 млрд на расширенной поддержке Windows 10 10 ч.
Ubisoft похвасталась количеством игроков Prince of Persia: The Lost Crown, но продажи раскрывать не спешит 10 ч.
Firefox будет поддерживать Windows 7 как минимум до 24 марта 2026 года 10 ч.
Видеоредактор Adobe Premiere выйдет на iPhone и за него не придётся платить 10 ч.
Не только Steam: релиз Hollow Knight: Silksong нарушил работу цифровых магазинов Xbox, PlayStation и Nintendo 12 ч.
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 13 ч.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 13 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 17 ч.
Intel не ранее следующего года определится с целесообразностью освоения техпроцесса 14A 15 мин.
Контракт на выпуск ИИ-чипов для OpenAI обогатит Broadcom на $10 млрд 56 мин.
Трамп пригрозил производителям чипов повышенными пошлинами, если они не готовы обосноваться в США 2 ч.
В Канаде двоим пациентам впервые вживили мозговые импланты Neuralink 2 ч.
Спутниковый интернет от Amazon втрое обогнал Starlink по скорости соединения — 1,28 Гбит/с при загрузке 6 ч.
AMD готовит ответ ИИ-серверам Nvidia — система MegaPod объединит 256 ускорителей Instinct MI500 и 64 процессора EPYC Verano 6 ч.
Новая статья: Обзор складного смартфона HONOR Magic V5: снова самый тонкий, но есть нюансы 7 ч.
TCL представила первые в мире телевизоры с Google TV и ИИ-помощником Gemini 8 ч.
В Арктике развернут крупный 20-МВт ЦОД на 500 стойко-мест 8 ч.
Анонсированы беспроводные наушники Huawei FreeBuds 7i с шумоподавлением и ценой $70 12 ч.