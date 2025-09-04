Microsoft открыла исходный код древнего языка программирования Microsoft BASIC

Компания Microsoft опубликовала исходный код собственной версии языка программирования BASIC, выпускавшегося с 1976-го по 1978-й годы. Изначально он назывался Altair BASIC, а затем был переименован в Microsoft BASIC. Этот язык программирования был разработан для микропроцессоров MOS Technology 6502, использовавшихся в Apple IIe, Atari 2600, Commodore VIC-20, Commodore 64 и Nintendo Entertainment System (NES) и других системах.

Исходный код «Microsoft BASIC для микропроцессора 6502» версии 1.1 был опубликован на портале GitHub. Любой желающий может свободно ознакомиться с ассемблерным кодом и даже скачать его. Microsoft опубликовала его, потому что он имеет историческое значение и является одним из столпов современного программного обеспечения. Он представляет собой фундамент, на котором строилась современная индустрия программного обеспечения. Методы, шаблоны и модели, впервые использованные в этом интерпретаторе BASIC, оказали непосредственное влияние на:

разработку MS-DOS и последующих операционных систем Microsoft;

стандартизацию реализаций языков программирования;

становление лицензирования программного обеспечения как бизнес-модели;

демократизацию компьютерного программирования.

Версия BASIC от Microsoft стала одним из первых языков программирования, с которым познакомилась широкая публика, что стало важной вехой в истории компьютерной техники. Хотя Microsoft BASIC больше не используется в полной мере, его дух продолжает жить в Visual Basic .NET.