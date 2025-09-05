Сегодня 05 сентября 2025
Китайским учёным удалось доказать сущест...
Китайским учёным удалось доказать существование у Марса твёрдого ядра

Являясь не самым близким соседом Земли, Марс давно привлекает внимание учёных, поскольку изучение его истории позволяет лучше понять процессы, происходящие в Солнечной системе, и спрогнозировать будущее самой Земли. Китайским учёным впервые удалось доказать наличие у Марса твёрдого ядра, и подобное открытие становится вторым по счёту для планет Солнечной системы, включая Землю.

Источник изображения: CCTV

Источник изображения: CCTV

Как поясняет Global Times, лишь в 1936 году было доказано, что Земля имеет внутреннее ядро, но убедиться в том, что оно твёрдое, удалось лишь пятьдесят лет спустя. В случае с Марсом первые доказательства наличия у планеты твёрдого ядра были получены двумя профессорами Китайского университета науки и технологий: Сунь Даоюанем (Sun Daoyuan) и Мао Чжу (Mao Zhu). Наблюдая за сейсмической активностью поверхности Марса при помощи датчиков американского спускаемого аппарата InSight, китайские учёные смогли выделить фазы, говорящие о характере ядра Красной планеты.

Они пришли к выводу, что ядро Марса имеет слоистую структуру: твердое ядро диаметром примерно 600 км окружено жидким. Первое состоит из кристаллических соединений железа и никеля с добавлением более лёгких химических элементов. Ядро планеты содержит от 12 до 16 процентов серы, от 6,7 до 9 % кислорода и до 3,8 % углерода. Твердая часть ядра Марса занимает примерно пятую часть радиуса планеты. Если привести размеры Земли и Марса к одному масштабу, то их внутренние ядра займут примерно сопоставимые доли внутреннего объёма. В целом, подобная схожесть позволяет учёным понять эволюцию сейсмических свойств планет Солнечной системы и лучше предсказывать будущее Земли.

Источник:

Теги: марс, ядро, сейсморазведка, китайские ученые
