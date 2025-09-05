Электрический микрокар Astraux Mini EV обойдётся первым покупателям всего в €5999

Международная компания Astraux со штаб-квартирой в Дубае (ОАЭ) провела в Берлине презентацию трёх оригинальных проектов, главным из которых стал стильный электрический микрокар Astraux Mini EV.

По итогам презентации десять партнёров компании оформили заказы на более чем 30 000 ультракомпактных электромобилей Astraux, ознаменовав крупное достижение в международном развитии бренда. На начальном этапе стоимость микрокара составляет €5999, впоследствии она вырастет до €6999. Презентация на выставке IFA 2025 привлекла большую аудиторию, рассказали в компании: компактный и стильный Astraux Mini EV пришёлся людям по вкусу.

В некоторых европейских странах транспортными средствами такого класса могут управлять граждане в возрасте до 14 лет. Машину отличают кузов автомобильного класса, панорамная стеклянная крыша и обзор на 360°. Astraux Mini EV может похвастаться встроенным караоке, декоративным освещением салона, интеграцией с приложениями и неким режимом «для вечеринки». Подробные технические характеристики пока не приводятся.

В дополнение к электрическому микрокару Astraux Mini EV компания представила на мероприятии два других проекта: робота-компаньона Aimon и умные очки. Aimon на базе искусственного интеллекта реагирует на прикосновения, движения и даже настроение пользователя, даёт не шаблонные ответы, а учитывает контекст, кроме того, предусматривает «режимы сюрпризов» при сопряжении с другими устройствами.

Astraux Smart Glasses комплектуются солнцезащитными стёклами UV400, электронными компонентами для работы функцией искусственного интеллекта, 8-мегапиксельной камерой, встроенными наушниками открытого типа. Сообщается об интеграции ChatGPT — он отвечает за функции перевода в реальном времени, голосовое управление и создание контента по голосовой команде. Стоимость Astraux Smart Glasses составляет €79.