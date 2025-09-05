VI Форум «Мой бизнес» в Архангельске: малый бизнес, цифровизация и новые правила

4 сентября Архангельск стал точкой притяжения бизнеса и экспертного сообщества. В конференц-зале правительства области прошёл VI форум «Мой бизнес: будущее, которое мы выбираем». С каждым годом событие набирает вес: в этот раз — полный зал и около двух тысяч участников онлайн и оффлайн.

Форум подтвердил статус ключевого события региональной деловой повестки. Здесь обсуждали актуальные вызовы и перспективы развития предпринимательства вместе с представителями власти, лидерами отраслей и экспертами. Организаторами выступили правительство Архангельской области, Агентство регионального развития, Центр «Мой бизнес» и российская CDP-платформа Sendsay.

Особое внимание уделили трансформации бизнеса в условиях новых экономических правил. Изменения в законодательстве, цифровизация и работа с клиентскими данными становятся вызовами, требующими быстрых и практичных решений.

В своём приветственном слове губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подчеркнул, что именно малые компании сегодня наиболее гибко реагируют на изменения: они первыми тестируют новые решения и технологии. «Но малый бизнес — это не только инновации. Это магазины у дома, локальные сервисы, рабочие места, которые напрямую влияют на качество жизни в городах и посёлках региона», — отметил губернатор. По его словам, государство и бизнес должны быть союзниками.

Отдельный акцент сделали на маркетинге будущего. Генеральный директор Sendsay Глеб Кащеев отметил, что время агрессивных прямых продаж прошло. Сегодня клиенты ждут эмоций, заботы и удобства: «Маркетинг сегодня — это про эмоции и заботу. Клиенту должно быть удобно: мы экономим его время, создаём позитивный опыт и говорим на языке историй. Современные CDP позволяют делать это просто, доступно и вовремя», — сказал он. Глеб Кащеев подчеркнул, что для бизнеса важнее не гонка за новыми клиентами, а построение доверительных и долгосрочных отношений с существующими. Омниканальные коммуникации, где все каналы работают вместе, а рутинные задачи автоматизированы, помогают этого добиться. Для маркетологов это освобождает время для стратегии, а для клиентов создаёт ощущение внимания и персонального подхода.

Форум объединил предпринимателей, экспертов и представителей власти вокруг общей идеи: рост возможен даже в непростых условиях, если быть гибкими и открытыми к новому. Спикеры подчёркивали, что одних технологий недостаточно — важно учитывать изменения в законодательстве, грамотно работать с данными и вкладываться в собственное развитие. Личная мотивация, умение учиться и брать ответственность становятся для предпринимателей таким же важным ресурсом, как и инвестиции. Эту мысль в завершении поддержала телеведущая Екатерина Андреева, говоря о роли личных решений и внутренней дисциплины в бизнесе и жизни.

VI форум «Мой бизнес» в Архангельске показал: даже в условиях перемен малые компании остаются драйвером региональной экономики. Они быстро реагируют на вызовы, осваивают новые правила и цифровые инструменты, а успех бизнеса всё больше зависит не только от технологий, но и от способности выстраивать доверие. Форум стал подтверждением: будущее выбирают сами предприниматели, когда объединяют усилия с государством и обществом.