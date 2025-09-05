Сегодня 05 сентября 2025
Россиянам вернут важнейшие сервисы во время отключений мобильного интернета

Во время вынужденных отключений мобильного интернета в целях безопасности россиянам обеспечат доступ к наиболее востребованным и социально значимым сервисам. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минцифры.

Источник изображения: t.me/mintsifry

Техническое решение, позволяющее сохранять доступ к наиболее важным ресурсам в периоды отключения мобильного интернета, уже подготовлено — его разработали операторы связи и Минцифры. Доступ к этим службам в пилотном режиме уже обеспечивается — абонентам не требуется проходить дополнительную идентификацию или где-либо вводить капчу.

Список доступных во время отключений мобильного интернета ресурсов формируется на основе рейтинга наиболее популярных сервисов. В их число вошли социальные сети, торговые площадки, службы навигации, такси, сервисы доставки, ресурсы супермаркетов и приложения операторов связи. Дополнительно будут работать «Госуслуги», платформа единого голосования, сайты президента и правительства. В перспективе список будет пополняться.

Сохранение доступа к наиболее важным сервисам поможет уменьшить неудобства, которые доставляют гражданам отключения мобильного интернета, осуществляемые в целях безопасности.

минцифры россии, интернет
