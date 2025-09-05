Сегодня 05 сентября 2025
Team Group представила первый в мире внешний SSD со встроенной функцией геолокации

Team Group представила первый в мире внешний SSD со встроенной функцией геолокации. Устройство получило название T-Create Expert P34F, оно полностью совместимо с сервисом Apple Find My и предназначено для пользователей, которые хотят обезопасить свои данные от потери.

Источник изображений: Team Group

Источник изображений: Team Group

Накопитель позволяет точно определять его местоположение и подавать звуковой сигнал при помощи встроенного динамика, не требуя дополнительных аксессуаров. T-Create Expert P34F построен на запатентованной технологии Team Group и работает напрямую с поддерживаемыми устройствами Apple через приложение «Локатор» (Find My). Корпус SSD выполнен из сплава, содержащего 73 % цинка. Накопитель имеет массу всего 70 г, а по габаритам он меньше кредитной карты. Корпус дополнен отверстием для ремешка. Подключение осуществляется через интерфейс USB 3.2 Gen2x1 с разъёмом Type-C.

На новинку даётся трёхлетняя гарантия. Team Group также уделила внимание экологичности: упаковка устройства изготовлена из материалов, сертифицированных FSC, а производственные процессы направлены на сокращение электронных отходов и потребления ресурсов.

Источник:

Теги: ssd, team group, find my
