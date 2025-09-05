Lenovo представила мобильные рабочие станции ThinkPad P с процессорами Core Ultra 200 и графикой Nvidia RTX Blackwell

Компания Lenovo представила новые мобильные рабочие станции серии ThinkPad P — ThinkPad P16 Gen 3, ThinkPad P16v Gen3, ThinkPad P14s i Gen 6, ThinkPad 16s i Gen 4 и ThinkPad P1 Gen 8. Все новинки предлагают процессоры Intel серии Core Ultra 200, а также профессиональные видеокарты Nvidia RTX Pro поколения Blackwell.

Ноутбук ThinkPad P16 Gen 3 может быть оснащён процессорами Core Ultra 200HX, вплоть до 24-ядерных моделей с частотой до 5,5 ГГц. Лэптоп предлагает до 128 Гбайт ОЗУ DDR5-5600 ECC или до 192 Гбайт DDR5-5600 без ECC, профессиональные видеокарты Nvidia, вплоть до модели RTX Pro 5000 Blackwell с 24 Гбайт памяти GDDR7, а также до 12 Тбайт постоянной памяти в виде трёх накопителей PCIe 5.0 объёмом по 4 Тбайт.

ThinkPad P16 Gen 3 оснащён 16-дюймовым экраном. На выбор предлагаются панели с разрешением FHD, UHD+, а также сенсорный OLED-дисплей с разрешением 3.2K. В оснащение ноутбука вошли два порта USB-A (10 Гбит/с), два Thunderbolt 5 (USB-C), один Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI 2.1, комбинированный аудиовыход, считыватель карт памяти SD Express 8.0 и 2,5-Гбит сетевой разъём LAN. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. В качестве опции также предлагается поддержка 5G и NFC.

Модель ThinkPad P16v Gen 3 предлагает процессоры Intel из серии Core Ultra 200H, вплоть до 16-ядерных моделей с частотой до 5,4 ГГц. Также новинка может предложить до 64 Гбайт ОЗУ DDR5-5600 или до 96 Гбайт ОЗУ DDR5-6400, два SSD PCIe 5.0 по 2 Тбайт и графический ускоритель Nvidia RTX Pro 2000. Для ноутбука доступны 16-дюймовые экраны с разрешением FHD, UHD+, а также сенсорный OLED с разрешением 3.2K. От модели P16 Gen 3 модель P16v Gen 3 отличается в том числе отсутствием портов Thunderbolt 5. В остальном набор разъёмов практически аналогичен. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. В качестве опции также предлагается поддержка 5G и NFC.

Модели ThinkPad P14s i Gen 6 и ThinkPad 16s i Gen 4 предлагают одинаковый выбор 16-дюймовых дисплеев: сенсорный OLED с поддержкой разрешения UHD+ (3840 × 2400 пикселей) 100-процентным DCI-P3 и яркостью 400 кд/м2; два вида IPS WUXGA FHD+ (1920 × 1200 пикселей) с сенсорным управлением, 100 % sRGB или 45 % NTSC, яркость 400 или 500 кд/м2, а также IPS с разрешением 3K (3072 × 1920 пикселей) с яркостью 400 кд/м2 и 100-проценным sRGB.

Оба ноутбука оснащаются процессорами Intel из серии Core Ultra 200H, вплоть до 16-ядерных моделей с частотой до 5,4 ГГц. Новинки могут предложить до 96 Гбайт ОЗУ DDR5-6400 и SSD PCIe 5.0 объёмом до 2 Тбайт. В составе графической подсистемы лэптопы могут предложить Nvidia RTX Pro 1000 с 8 Гбайт памяти. В оснащение ноутбуков ThinkPad P14s i Gen 6 и ThinkPad 16s i Gen входят по два USB-A (5 Гбит/с), по два Thunderbolt 4 (USB-C), по одному HDMI 2.1, комбинированные 3,5-мм аудиовыходы, 2,5-Гбит разъёмы LAN. Ноутбуки поддерживают Nano-SIM, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Модель Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 предлагает процессоры Intel из серии Core Ultra 200H, вплоть до 16-ядерных моделей с частотой до 5,4 ГГц. Также новинка может предложить до 64 Гбайт оперативной памяти. Но в отличие от остальных представленных моделей ноутбуков Lenovo ThinkPad P указанная модель лэптопа оснащается энергоэффективной не обновляемой LPDDR5X-7467. Также ноутбук может предложить до 8 Тбайт постоянной памяти в виде двух NVMe-накопителей PCIe 5.0 объёмом по 4 Тбайт.

В качестве графической подсистемы ThinkPad P1 Gen 8 может предложить Nvidia RTX Pro 2000 поколения Blackwell. 16-дюймовый экран ноутбука доступен в вариантах с поддержкой разрешений FHD, UHD+, а также в виде сенсорной OLED-панели с разрешением 3.2K.

В оснащение ноутбука вошли один порт USB-A (10 Гбит/с), один Thunderbolt 4 (USB-C), два Thunderbolt 5 (USB-C), считыватель карт памяти SD Express 7.0, HDMI 2.1 и комбинированный 3,5-мм аудиовыход. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Опционально предлагается поддержка 5G и модуль NFC. Все представленные ноутбуки также оснащены 5-Мп инфракрасными веб-камерами.

Модели Lenovo ThinkPad P16v Gen 3, P16s i Gen 4 и P14s i Gen 6 появятся в продаже в сентябре по цене от €1939, €1599 и €1569 соответственно. Модели ThinkPad P16 Gen 3 и P1 Gen 8 ожидаются в октябре со стартовыми ценниками €2899 и €2959 соответственно.