Dreame представила свой дебютный монитор X1 Ultra

Компания Dreame анонсировала на выставке IFA 2025 в Берлине свой первый монитор — он получил название X1 Ultra. Новинка поступит в продажу в конце текущего года по цене €1200.

Монитор Dreame X1 Ultra получил 5K-матрицу с соотношением сторон 21:9 и частотой обновления 100 Гц.

Dreame X1 Ultra предлагает качественную цветопередачу. Дисплей охватывает 95 % цветового пространства DCI-P3; наличие сертификата VESA HDR400 свидетельствует о качественной и насыщенной картинке. Отмечается наличие технологий защиты зрения, в том числе снижение уровня синего цвета, благодаря чему с монитором можно проработать весь день.

Из интерфейсов для источников сигнала говорится о наличии порта USB Type-C — есть поддержка питания на мощности 90 Вт, функция KVM, а также возможность подключения одним кабелем. Портов несколько: в наличии функции PIP (Picture-in-Picture) и PBP (Picture-by-Picture), предусматривающие одновременный вывод изображений из нескольких источников.