Microsoft Copilot научился создавать сводки по файлам и документам из облака OneDrive

Пользователи Microsoft 365 получили доступ к нескольким новым функциям Copilot AI. Среди прочего, теперь можно составлять сводку содержимого файлов и документов, хранящихся в облачном хранилище OneDrive. Пользователи могут попросить Copilot рассказать о содержимом файла, сравнить содержимое до пяти разных файлов и даже создать раздел часто задаваемых вопросов (FAQ).

Эти новые функции на базе искусственного интеллекта в настоящее время работают только с документами Office (такими как DOC, DOCX, PPT, PPTX и XLSX), распространёнными форматами файлов (PDF, TXT и RTF), веб-файлами (HTML, HTM) и форматами OpenDocument (ODT, ODP). Изображения, снимки экрана, видео и аудио файлы не поддерживаются.

В марте 2025 года Microsoft объявила о широкомасштабном запуске Copilot для OneDrive, ранее доступного только для корпоративных пользователей. Теперь эта функция стала доступна для всех, но исключительно в облаке, а не на локальных устройствах. Однако многие посчитали это решение угрозой конфиденциальности.

В мае 2025 года эксперты компании Oasis Security обнаружили, что миллионы пользователей OneDrive, которые работают с файлами через сторонние веб-приложения, могут неосознанно предоставлять этим приложениям доступ ко всему своему облачному хранилищу.

В августе 2025 года пользователи Windows 11 начали массово жаловаться на навязчивую рекламу облачного сервиса OneDrive в меню «Пуск». Система выводит предупреждающие сообщения с рекомендацией создать резервную копию данных, однако на практике это выглядит как скрытый маркетинговый инструмент для продвижения подписки Microsoft 365.