Сегодня 06 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft Copilot научился создавать сво...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft Copilot научился создавать сводки по файлам и документам из облака OneDrive

Пользователи Microsoft 365 получили доступ к нескольким новым функциям Copilot AI. Среди прочего, теперь можно составлять сводку содержимого файлов и документов, хранящихся в облачном хранилище OneDrive. Пользователи могут попросить Copilot рассказать о содержимом файла, сравнить содержимое до пяти разных файлов и даже создать раздел часто задаваемых вопросов (FAQ).

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Эти новые функции на базе искусственного интеллекта в настоящее время работают только с документами Office (такими как DOC, DOCX, PPT, PPTX и XLSX), распространёнными форматами файлов (PDF, TXT и RTF), веб-файлами (HTML, HTM) и форматами OpenDocument (ODT, ODP). Изображения, снимки экрана, видео и аудио файлы не поддерживаются.

В марте 2025 года Microsoft объявила о широкомасштабном запуске Copilot для OneDrive, ранее доступного только для корпоративных пользователей. Теперь эта функция стала доступна для всех, но исключительно в облаке, а не на локальных устройствах. Однако многие посчитали это решение угрозой конфиденциальности.

В мае 2025 года эксперты компании Oasis Security обнаружили, что миллионы пользователей OneDrive, которые работают с файлами через сторонние веб-приложения, могут неосознанно предоставлять этим приложениям доступ ко всему своему облачному хранилищу.

В августе 2025 года пользователи Windows 11 начали массово жаловаться на навязчивую рекламу облачного сервиса OneDrive в меню «Пуск». Система выводит предупреждающие сообщения с рекомендацией создать резервную копию данных, однако на практике это выглядит как скрытый маркетинговый инструмент для продвижения подписки Microsoft 365.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Внедрение Microsoft 365 Copilot не подняло производительность британских чиновников
Microsoft протестирует семантический поиск по всем файлам и фото в Windows 11 через Copilot
В Microsoft Excel появилась функция COPILOT для автоматического заполнения ячеек и не только
OpenAI хочет создать платформу для поиска работы в сфере ИИ
Функция Google Circle to Search теперь обеспечивает перевод при прокрутке
Google интегрировала Veo 3 в «Google Фото» для бесплатного использования, но с ограничениями
Теги: microsoft, onedrive, copilot
microsoft, onedrive, copilot
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
«За гранью всех наших мечтаний»: более 750 тысяч пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого
Спутниковый интернет от Amazon втрое обогнал Starlink по скорости соединения — 1,28 Гбит/с при загрузке
«Снимаем клоунские носы, господа»: несмотря на проблемы с серверами, пиковый онлайн Hollow Knight: Silksong в Steam уже превысил 500 тысяч игроков
Valve занята как никогда за последние десять лет: датамайнер рассказал о прогрессе разработки Half-Life 3
Новая статья: Shinobi: Art of Vengeance — молчаливый и опасный. Рецензия 31 мин.
«Нам есть что рассказать»: глава MachineGames подтвердил планы на Wolfenstein 3 3 ч.
Microsoft Copilot научился создавать сводки по файлам и документам из облака OneDrive 5 ч.
«Красиво, страшно, залипательно»: хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 стартовал в Steam с «очень положительными» обзорами 5 ч.
VI Форум «Мой бизнес» в Архангельске: малый бизнес, цифровизация и новые правила 7 ч.
После выхода Hollow Knight: Silksong самой желанной игрой пользователей Steam стала скандальная Subnautica 2 7 ч.
Apple обвинили в нарушении патентов на технологию «Привет, Siri» 8 ч.
«Внушает оптимизм»: журналисты раскрыли, когда выйдут первые обзоры Ghost of Yotei 8 ч.
Россиянам вернут важнейшие сервисы во время отключений мобильного интернета 9 ч.
Microsoft уберёт Teams из пакета офисных приложений, чтобы избежать штрафа в ЕС 11 ч.
Karri Messenger позволит детям безопасно общаться с родителями и друзьями при помощи голосовых сообщений 5 ч.
Qualcomm и BMW представили систему автономного вождения, которую будут продавать на сторону 5 ч.
Huawei заняла почти половину мирового рынка складных смартфонов — Samsung даже не вторая по популярности 6 ч.
На IFA 2025 показали пауэрбанк, который работает даже с пробитой батареей 7 ч.
Tesla предложила Илону Маску до $1 трлн за десять лет работы гендиректором 7 ч.
Mitsubishi Heavy Industries удвоит производство газовых турбин в связи с ростом индустрии ЦОД 8 ч.
Сверхтонкий 5,9-мм смартфон Nubia Air получил 6,78″ AMOLED-экран и защиту IP69K 8 ч.
Lenovo представила мобильные рабочие станции ThinkPad P с процессорами Core Ultra 200 и графикой Nvidia RTX Blackwell 8 ч.
Dreame представила свой дебютный монитор X1 Ultra 9 ч.
Team Group представила первый в мире внешний SSD со встроенной функцией геолокации 9 ч.