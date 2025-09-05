Karri Messenger позволит детям безопасно общаться с родителями и друзьями при помощи голосовых сообщений

Устройство Messenger от лондонской компании Karri призвано помочь детям в возрасте от 5 до 13 лет стать более самостоятельными, обеспечивая при этом спокойствие их родителям. Главная функция новинки — запись, отправка и приём голосовых сообщений. Messenger использует SIM-карту, предназначенную только для передачи данных, и не имеет номера телефона. Устройство отличается минималистичным интерфейсом и интуитивно понятным управлением.

Это уже второе поколение подобных устройств — первое было выпущено в 2023 году. Messenger оснащён матричным дисплеем, динамиком, а его основной элемент управления — крупный физический слайдер в центре. Чтобы прослушать голосовое сообщение нужно сдвинуть его вниз, для записи сообщения — сдвинуть вверх и удерживать, для отправки — просто сдвинуть вверх.

В октябре 2024 года компания Karri привлекла несколько миллионов фунтов стерлингов на разработку новой модели, в которой принимало участие известное дизайнерское агентство Pentagram. Нескольких итераций прототипов дорабатывались в процессе тестирования с участниками из разных возрастных групп.

Messenger работает только с сопряжённым мобильным приложением на телефоне родителей, а это значит, что посторонние не смогут связаться с ребёнком. Приложение для iOS и Android позволяет безопасно отправлять зашифрованные голосовые сообщения, проверять уровень заряда батареи Messenger и определять местоположение ребёнка на карте с помощью встроенного GPS-модуля. Родители также могут устанавливать геозоны и получать уведомления, если ребёнок выходит за их пределы. Доступно создание семейных групп для отправки сообщений.

Другие кнопки на устройстве позволяют управлять громкостью и переключаться между различными чатами. Предусмотрена блокировка устройства для предотвращения случайных нажатий, кнопка отключения звука и вибросигнала, фонарик и отверстие для шнурка. Имеется возможность отправлять сообщения между мессенджерами и подавать сигналы SOS.

Дополнительные чехлы позволят осуществлять бесконтактные платежи через NFC, а в ближайшем будущем появится голосовое управление, навигация и другие функции. Устройство с защитой от воды IPX67 весит чуть более 120 г и может работать до четырёх дней без подзарядки.

Стоимость Messenger второго поколения составляет £90 (≈9700 ₽), поставки устройства запланированы на конец этого года. По предварительному заказу Messenger можно приобрести за £50 (≈5400 ₽), а цена месячной подписки начинается от £1,79 (≈200 ₽) при заключении двухлетнего контракта, но только в Великобритании. Более дорогие тарифы открывают доступ к сервису по всему миру, большему количеству каналов чата и обмену сообщениями между устройствами.