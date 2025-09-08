Репортаж со стенда Acer на выставке IFA 2025: геймерские компьютеры и мониторы, самый лёгкий 16" ноутбук и другие новинки

Компания Acer в рамках выставки IFA 2025 представила большое количество самых разных новинок: от мощных геймерских ноутбуков и ПК до самого лёгкого 16-дюймового ноутбука в мире и мобильных компьютеров на Chrome OS. В этом материале подробнее расскажем об основных продуктах, показанных Acer на берлинской выставке в этом году.

Обновлённый Acer Predator Helios 18P AI — это флагманский ноутбук профессионального уровня для геймеров, творческих специалистов и работы с ИИ. Модель оснащена 18-дюймовым Mini LED-дисплеем с разрешением 4K (3840 × 2400 точек), частотой обновления до 120 Гц и поддержкой Nvidia G-Sync. В максимальной конфигурации используется процессор Intel Core Ultra 9, видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 и до 128 Гбайт оперативной памяти DDR5 с ECC. Особое внимание уделено охлаждению: фирменная система AeroBlade 5-го поколения и жидкий металл на процессоре позволяют раскрыть потенциал железа без перегрева.

Также Acer подчёркивает ИИ-возможности новинки. Искусственный интеллект применяется для адаптивного управления производительностью, оптимизации энергопотребления, автоматической настройки подсветки клавиатуры и звуковых профилей. Helios 18P AI также поддерживает функции Copilot+.

Настольные ПК Predator Orion 5000 и Orion 7000 — это полноценные рабочие станции для геймеров и создателей контента. Orion 5000 теперь поставляется с новейшими процессорами Intel вплоть до Core Ultra 7 и видеокартами Nvidia вплоть до GeForce RTX 5080, поддерживает до 128 Гбайт оперативной памяти и оснащается системой жидкостного охлаждения.

Старшая модель Orion 7000 получила более массивный корпус с улучшенной вентиляцией, видеокарты Nvidia вплоть до GeForce RTX 5090, процессоры Intel до Core Ultra 9 с жидкостной системой охлаждения Predator CycloneX 360, а также до 12 Тбайт SSD. Оба компьютера поддерживают Wi-Fi 7 и 2.5GbE, предлагают быструю замену накопителей без инструментов и поставляются с программным обеспечением PredatorSense для тонкой настройки системы.

Также семейство Predator пополнил геймерский монитор Predator X27U F8. Это 27-дюймовый OLED-монитор с разрешением 2560 × 1440 пикселей и частотой обновления 480 Гц, который также поддерживает частоту 720 Гц при снижении разрешения до 1280 × 720 пикселей. Время отклика составляет менее 0,01 мс, пиковая яркость достигает 1000 кд/м², реализована поддержка HDR10 и имеется сертификация VESA DisplayHDR True Black 400. Монитор идеально подойдёт для киберспортсменов и энтузиастов.

Помимо флагманских устройств серии Predator, Acer также представила более доступные решения серии Nitro. Например, настольные компьютеры Nitro 50 и Nitro 70 ориентированы на геймеров, которым нужна высокая производительность по привлекательной цене. Новинки оснащаются процессорами AMD вплоть до Ryzen 9 9950X3D и видеокартами Nvidia до GeForce RTX 5090 в случае старшего Nitro 70. Nitro 50 предложит конфигурации до Ryzen 7 8700G и GeForce RTX 5080. Обе системы поддерживают до 128 Гбайт оперативной памяти DDR5 и SSD объёмом до 2 Тбайт. Корпуса новинок получили обновлённый дизайн с RGB-подсветкой, расширенными возможностями апгрейда и фирменным ПО NitroSense для мониторинга компонентов.

Ещё на IFA 2025 дебютировали относительно доступные игровые ноутбуки Nitro V16 и Nitro V16S с 16-дюймовыми дисплеями с разрешением до 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 180 Гц. Они оснащаются процессорами Intel вплоть до Core 9 270H и графикой до RTX 5070. Nitro V16S отличается более тонким металлическим корпусом.

Среди новых мониторов серии Nitro выделяется модель Nitro XZ403CKR — это 39,7-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 5120 × 2160 пикселей и частотой обновления 180 Гц (до 288 Гц при снижении разрешения). Эта новинка ориентирована на поклонников гоночных и других симуляторов.

Также Acer показала три 27-дюймовых монитора Nitro. Модель XV270X построена на IPS-панели с разрешением 5K (5120 × 2880 пикселей) и частотой обновления 72 Гц, которая может разгоняться до 144 Гц при снижении разрешения. Nitro XV275K V6 предлагает разрешение 4K с частотой обновления до 180 Гц, пиковую яркость до 1000 кд/м² и охват DCI-P3 на уровне 97 %. Nitro XV273U W1 поддерживает разрешение QHD (2560 × 1440 пикселей) и частоту обновления до 275 Гц (при снижении разрешения).

Одной из самых впечатляющих новинок Acer стал Swift Air 16 — первый в мире 16-дюймовый ноутбук весом менее килограмма. Точнее, около 0,99 кг с IPS-экраном или 1,1 кг с OLED-дисплеем — легче даже 13-дюймового MacBook Air. Его корпус выполнен из магниево-алюминиевого сплава, а аппаратная часть включает процессоры AMD Ryzen AI 300-й серии (вплоть до Ryzen AI 7 350), до 32 Гбайт LPDDR5-памяти и SSD объёмом до 1 Тбайт. Батарея ёмкостью 50 Вт·ч обеспечивает до 13 часов воспроизведения видео.

Acer также показала на выставке компактный бизнес-ноутбук TravelMate X4 14 AI класса Copilot+ PC. Он оснащён 14-дюймовым OLED-экраном, имеет толщину всего 15,9 мм и вес 1,27 кг, при этом его корпус защищён от падений и ударов (MIL-STD-810H). Ноутбук построен на Intel Core Ultra 200, предлагает до 32 Гбайт LPDDR5X и до 1 Тбайт PCIe SSD, а также ИК-камеру и набор корпоративных функций, включая средства безопасности и удалённого управления.

Нельзя не ответить среди новинок Acer и сверхкомпактный настольный ИИ-суперкомпьютер Veriton GN100 AI Mini Workstation на базе Nvidia GB10 Grace Blackwell Superchip. Он оснащён 128 Гбайт унифицированной LPDDR5X и до 4 Тбайт SSD. Производительность достигает 1 петафлопса в FP4, поддерживается локальный инференс крупных ИИ-моделей, а также связки из двух GN100.

Ещё Acer обновила линейку компьютеров на ChromeOS. Новый Chromebook Plus Spin 514 — первый хромбук Acer на процессоре MediaTek Kompanio Ultra 910 (с NPU). Он получил 14-дюймовый сенсорный IPS-экран (1920 × 1200 или 2880 × 1800 пикселей), аккумулятор на 70 Вт·ч (до 17 часов автономной работы), Wi-Fi 7, до 16 Гбайт LPDDR5 и до 256 Гбайт флеш-памяти UFS 4.0.

Наконец, Acer представила новые Android-планшеты Iconia с крупными экранами:

Iconia X12 — 12,6″ OLED, 2560 × 1600 пикселей, MediaTek Helio G99, до 16 часов автономной работы; поддерживаются клавиатура и стилус.

Iconia X14 — 14″ OLED, 1920 × 1200 пикселей, Allwinner A733, до 10 часов автономной работы.

Iconia A14/A16 — более доступные версии с IPS-экранами на том же Allwinner A733, диагонали 14″ и 16″ соответственно.

Как видно, Acer действительно подошла к IFA 2025 максимально широко, продемонстрировав продукты как для геймеров и энтузиастов, так и для профессионалов разных направлений.