Motorola представила смартофн Edge 60 Neo с батареей на 5000 мА·ч и защитой IP69

Компания Motorola пополнила линейку Edge 60 новой моделью Edge 60 Neo, которая пришла на смену Edge 50 Neo и получила обновлённый процессор, увеличенный аккумулятор и повышенную защиту от внешних воздействий, сообщает GSMArena.

Смартфон работает на 4-нм чипе MediaTek Dimensity 7400 в паре с оперативной памятью до 12 ГБайт и встроенной памятью до 512 ГБайт, а также поставляется с операционной системой Android 15 «из коробки». Экран — 6,36-дюймовый OLED LTPO с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 3000 кд/м2, защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i и поддерживает HDR10+. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную 15 Вт, а сам корпус имеет степень защиты IP68/IP69 и сертификацию MIL-STD-810H, при толщине 8,09 мм и массе 174,5 г.

Тройная камера, установленная на задней панели Edge 60 Neo, осталась без изменений по сравнению с прошлогодней моделью. В её состав входят: основная камера Sony Lytia 700C с разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный модуль на 13 МП с углом обзора 120 градусов и телеобъектив на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения.

Также в устройстве реализованы NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, сканер отпечатков под дисплеем и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.