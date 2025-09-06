Сегодня 06 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Motorola представила смартофн Edge 60 Ne...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Motorola представила смартофн Edge 60 Neo с батареей на 5000 мА·ч и защитой IP69

Компания Motorola пополнила линейку Edge 60 новой моделью Edge 60 Neo, которая пришла на смену Edge 50 Neo и получила обновлённый процессор, увеличенный аккумулятор и повышенную защиту от внешних воздействий, сообщает GSMArena.

Источник изображения: Motorola

Источник изображения: Motorola

Смартфон работает на 4-нм чипе MediaTek Dimensity 7400 в паре с оперативной памятью до 12 ГБайт и встроенной памятью до 512 ГБайт, а также поставляется с операционной системой Android 15 «из коробки». Экран — 6,36-дюймовый OLED LTPO с частотой обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 3000 кд/м2, защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i и поддерживает HDR10+. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную 15 Вт, а сам корпус имеет степень защиты IP68/IP69 и сертификацию MIL-STD-810H, при толщине 8,09 мм и массе 174,5 г.

Тройная камера, установленная на задней панели Edge 60 Neo, осталась без изменений по сравнению с прошлогодней моделью. В её состав входят: основная камера Sony Lytia 700C с разрешением 50 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный модуль на 13 МП с углом обзора 120 градусов и телеобъектив на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения.

Также в устройстве реализованы NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, сканер отпечатков под дисплеем и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор складного смартфона HONOR Magic V5: снова самый тонкий, но есть нюансы
Motorola усыпала раскладушку Razr 2025 кристаллами Swarovski — спецверсия стоит $999
Motorola представила смартфон Moto G96 — 144-Гц OLED, Snapdragon 7s Gen 2 и батарея на 5500 мА·ч за $210
Karri Messenger позволит детям безопасно общаться с родителями и друзьями при помощи голосовых сообщений
Huawei заняла почти половину мирового рынка складных смартфонов — Samsung даже не вторая по популярности
Сверхтонкий 5,9-мм смартфон Nubia Air получил 6,78″ AMOLED-экран и защиту IP69K
Теги: motorola edge 60, смартфоны
motorola edge 60, смартфоны
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Спутниковый интернет от Amazon втрое обогнал Starlink по скорости соединения — 1,28 Гбит/с при загрузке
Valve занята как никогда за последние десять лет: датамайнер рассказал о прогрессе разработки Half-Life 3
«Мрачная научная фантастика»: США намерены заставить NVIDIA и AMD продавать ИИ-ускорители американцам в приоритетном порядке
Робот Tesla Optimus нового поколения показался на видео
Госзаказчики продолжают закупать иностранную электронику в обход нацрежима
Warner Bros. подала в суд на Midjourney: сервис слишком хорошо генерирует Бэтменов и Суперменов 2 ч.
Anthropic согласилась выплатить $1,5 млрд по иску об авторских правах 5 ч.
OpenAI в ближайшие несколько лет потратит на свою инфраструктуру $115 млрд 6 ч.
Новая статья: Shinobi: Art of Vengeance — молчаливый и опасный. Рецензия 14 ч.
«Нам есть что рассказать»: глава MachineGames подтвердил планы на Wolfenstein 3 16 ч.
Microsoft Copilot научился создавать сводки по файлам и документам из облака OneDrive 18 ч.
«Красиво, страшно, залипательно»: хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 стартовал в Steam с «очень положительными» обзорами 18 ч.
VI Форум «Мой бизнес» в Архангельске: малый бизнес, цифровизация и новые правила 19 ч.
После выхода Hollow Knight: Silksong самой желанной игрой пользователей Steam стала скандальная Subnautica 2 20 ч.
Apple обвинили в нарушении патентов на технологию «Привет, Siri» 20 ч.
Частоту сердечного ритма измерили Wi-Fi-сигналом 2 ч.
Очередной запуск спутников SpaceX Starlink ознаменовался 500-й посадкой первой ступени ракеты Falcon 9 3 ч.
Motorola представила смартофн Edge 60 Neo с батареей на 5000 мА·ч и защитой IP69 6 ч.
Специалисты iFixit оценили Google Pixel 10 средним баллом за ремонтопригодность 6 ч.
Qualcomm считает, что техпроцессы Intel пока не слишком хороши, чтобы ими пользоваться 6 ч.
Google тайком удалила обещание стать углеродно-нейтральной к 2030 году — всему виной аппетиты ИИ 13 ч.
Европа оштрафовала Google почти на €3 млрд за злоупотребления на рекламном рынке 13 ч.
Karri Messenger позволит детям безопасно общаться с родителями и друзьями при помощи голосовых сообщений 17 ч.
Qualcomm и BMW представили систему автономного вождения, которую будут продавать на сторону 18 ч.
Huawei заняла почти половину мирового рынка складных смартфонов — Samsung даже не вторая по популярности 18 ч.