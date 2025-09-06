Сегодня 06 сентября 2025
В Непале заблокировали Facebook✴, YouTube и X за нежелание открывать локальные представительства

Власти Непала объявили о блокировке сразу нескольких популярных социальных сервисов, включая X, Facebook и YouTube. Причина — отказ последних регистрироваться в стране согласно новым требованиям правительства. Блокировка уже заработала, добавляет Associated Press.

Катманду, столица Непала. Источник изображения: Pritush Munankarmi

Катманду, столица Непала. Источник изображения: Pritush Munankarmi/Unsplash

Ещё пять сервисов выполнили требование властей о «приземлении» — источник называет лишь два из них, Viber и TikTok.

В Министерстве связи и информации Непала объяснили, что правительство пыталось добиться регистрации около двух десятков различных соцсетей и мессенджеров, работающих в стране. Власти требовали от сервисов открыть в стране официальные представительства. Но ряд ведущих сервисов эти требования просто проигнорировал, что привело в итоге к их блокировке.

Эти требования входят в законопроект, который правительство Непала внесло в парламент страны. Главная идея его авторов — обеспечить ответственность, подотчётность и прозрачность работы социальных сервисов. Между тем правозащитники уже раскритиковали инициативу как попытку ограничения свободы слова.

Пока неизвестно, каким образом блокировка будет реализована технически и как долго она продлится. Вполне возможно, что заблокированные сервисы всё же решат открыть свои офисы и вернуться к работе в Непале.

Теги: социальные сети, блокировки, youtube
