В Windows 11 появились новые ИИ-функции для компьютеров Copilot+ PC

Microsoft продолжает добавлять функции на базе искусственного интеллекта в операционную систему Windows для компьютеров категории Copilot+ PC. Несколько новых инструментов появилось в выпущенной недавно бета-версии Windows 11 под номером 26120.5790, которая доступна участникам программы предварительной оценки Windows Insider.

Одно из обновлений затрагивает инструмент «Голосовой доступ» и призвано сделать удобнее процесс диктовки. Новая функция в режиме онлайн проверяет грамматику и пунктуацию, а также исключает слова-паразиты. Всё это сделает надиктованные тексты более грамотными и позволит до минимума сократить необходимость в ручном редактировании.

Отмечается, что обработка речи осуществляется локально на пользовательском устройстве с помощью специальных ИИ-алгоритмов. Это позволит обеспечить достаточный уровень конфиденциальности, поскольку пользовательские данные не будут передаваться на удалённые серверы. Для начала взаимодействия с новой функцией достаточно запустить «Голосовой доступ» и завершить начальную настройку. При необходимости эту функцию можно отключить в меню настроек или посредством голосовой команды. На начальном этапе испытать нововведение могут пользователи ПК категории Copilot+ PC с англоязычными версиями Windows 11.

Другая новая функция расширит возможности веб-камер. Владельцы компьютеров Copilot+ PC и раньше могли задействовать камеру устройства для активации визуальных эффектов Windows Studio Effects. Теперь эта опция доступна не только для камер ноутбуков, но и подключённых по USB камер и камер, размещённых на тыльной стороне корпуса. Пользователю необходимо выбрать нужную камеру и активировать соответствующую опцию в меню настроек, после чего взаимодействовать с доступными эффектами можно будет в меню параметров устройства.

Прежде Microsoft чаще всего внедряла новые ИИ-функции в первую очередь на компьютерах Copilot+ PC, которые построены на базе процессоров Qualcomm Snapdragon. Однако в этот раз софтверный гигант изменил подход. Упомянутые функции появятся на компьютерах Copilot+ PC с чипами Intel, а через несколько недель они станут доступны владельцам ПК с чипами Qualcomm и AMD.