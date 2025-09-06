Сегодня 06 сентября 2025
Ryzen 5 9500F без встроенной графики вышел в Китае — самый доступный процессор на базе Zen 5

Компания AMD официально выпустила процессор Ryzen 5 9500F — первый в линейке Ryzen 9000F, основанный на архитектуре Zen 5 и при этом лишённый интегрированной графики. Его продажи пока будут ограничены исключительно китайским рынком, сообщает VideoCardz.

Источник изображений: AMD

Модель Ryzen 5 9500F оснащена 6 ядрами и 12 потоками, базируется на кристалле Granite Ridge, работает на частоте до 5,0 ГГц в режиме Boost, имеет теплопакет 65 Вт и 32 Мбайт кеш-памяти L3. По заявлению AMD, в играх процессор демонстрирует прирост производительности от 7 % до 24 % по сравнению с предшественником Ryzen 5 7500F — в зависимости от игры. Например, в Counter-Strike 2 прирост достигает 24 %, в Borderlands 3 — 18 %, а в Watch Dogs: Legion — 7 %, DOTA 2 — 15 %, Far Cry 6 достигает прироста в 8 %.

Как и в случае с другими моделями серии F, в Ryzen 5 9500F нет ядер RDNA2, присутствующих в IOD и, судя по данным с китайского сайта AMD, процессор пока останется единственным в своём роде. Судьба модели Ryzen 7 9700F, выход которой предсказывали некоторые источники, остаётся неизвестной.

Рекомендованная цена Ryzen 5 9500F составляет 1299 юаней (около 14 800 рублей). Однако трудно спрогнозировать, можно ли будет купить этот процессор за пределами Китая. Например, OEM-модель Ryzen 5 9600 так и не появилась в широкой продаже.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
amd ryzen 5 9500f, процессоры
