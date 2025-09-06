Сегодня 06 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Трамп собрал с глав бигтехов обещания ги...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Трамп собрал с глав бигтехов обещания гигантских инвестиций в обмен на доступную энергию для дата-центров

В минувший четверг, 4 сентября, президент США провёл ужин с руководителями крупнейших американских технологических компаний — глава государства продолжил укреплять отношения с Кремниевой долиной, пишет Los Angeles Times. Отдельную встречу с ними провела и первая леди.

Источник изображения: History in HD / unsplash.com

Источник изображения: History in HD / unsplash.com

В своём вступительном слове Трамп затронул ключевую проблему для технологических компаний — вопрос энергоресурсов для обеспечения работы центров обработки данных и систем искусственного интеллекта. «Мы радикально упростим вам процедуру получения электроэнергии, её и разрешений для вас. Мы существенно опережаем Китай, по-настоящему значительно», — сказал он собравшимся. Среди участников встречи были глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), глава Apple Тим Кук (Tim Cook), глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), глава Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) и соучредитель Google Сергей Брин (Sergey Brin), глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), глава Oracle Сафра Кац (Safra Catz) и глава AMD Лиза Су (Lisa Su).

Руководители корпораций по очереди рассказали президенту о своих планах, о расширении деятельности в США, выразили благодарность Белому дому за политику, которую они назвали стимулирующей развитие ИИ. Первым выступил Цукерберг. «Все компании здесь отстраиваются, вкладывают в страну огромные средства, чтобы возвести ЦОД и инфраструктуру для поддержки новой волны инноваций», — заявил глава Meta. На вопрос о том, какую сумму намеревается потратить его компания, тот ответил, что до 2028 года это будут «минимум $600 млрд». «Это много», — согласился Трамп. Ранее он много говорил о строительстве ЦОД Meta в Луизиане — бюджет проекта оценивается в $50 млрд.

Источник изображения: Library of Congress / unsplash.com

Источник изображения: Library of Congress / unsplash.com

Трамп успешно привлёк к себе руководителей технологических компаний, инициировав программу, направленную на снижение налогового и нормативного бремени для них, чтобы увеличить инвестиции в США и обеспечить доминирование США по ключевым направлениям технологической сферы. Центральное место в этом процессе занимает сфера ИИ. В июле советник президента по вопросам криптовалюты и ИИ Дэвид Сакс (David Sacks) помог разработать масштабный план действий, предусматривающий смягчение регулирования ИИ, активизацию исследований и разработки, а также увеличение внутренней выработки энергии для питания ЦОД — всё для того, чтобы не дать Китаю вырваться вперёд.

Столь полюбившиеся Трампу пошлины сыграли в его пользу и здесь: чтобы избежать их, технологические компании обязались вкладывать в США колоссальные средства. Кук, чья компания в августе пообещала увеличить размер инвестиций на $100 млрд и довести его до $600 млрд, поблагодарил Трампа за то, что тот «задал нам курс на крупные вложения». В ответ на это Трамп дал понять, что Apple теперь не грозят пошлины на импорт полупроводников. «У Тима Кука всё будет хорошо», — успокоил главу Apple президент. Незадолго до этого некоторые из глав технологических компаний провели встречу с первой леди США Меланией Трамп (Мелании Трамп) — она присутствовала и на ужине с президентом. Супруга главы государства назвала руководителей техногигантов дальновидными лидерами и призвала их к совместной работе над ответственным развёртыванием ИИ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Трамп пригрозил производителям чипов повышенными пошлинами, если они не готовы обосноваться в США
Европа передумала штрафовать Google за монополизм, чтобы не вызвать гнев Трампа
Криптовалюта WLFI Дональда Трампа упала в цене в первый же день торгов
Google тайком удалила обещание стать углеродно-нейтральной к 2030 году — всему виной аппетиты ИИ
Европа оштрафовала Google почти на €3 млрд за злоупотребления на рекламном рынке
Tesla предложила Илону Маску до $1 трлн за десять лет работы гендиректором
Теги: дональд трамп, президент, ии
дональд трамп, президент, ии
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ryzen 5 9500F без встроенной графики вышел в Китае — самый доступный процессор на базе Zen 5
Более миллиона владельцев автомобилей Range Rover и Jaguar лишились возможности ремонта из-за хакерской атаки
«Красиво, страшно, залипательно»: хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 стартовал в Steam с «очень положительными» обзорами
Valve занята как никогда за последние десять лет: датамайнер рассказал о прогрессе разработки Half-Life 3
Raspberry Pi выпустила M.2 NVMe SSD ёмкостью 1 Тбайт
ChatGPT остаётся безусловным лидером рынка чат-ботов с ИИ 6 мин.
Трамп пригрозил «ответкой» Евросоюзу из-за штрафов Google и Apple 57 мин.
В Непале заблокировали Facebook, YouTube и X за нежелание открывать локальные представительства 3 ч.
В Windows 11 появились новые ИИ-функции для компьютеров Copilot+ PC 3 ч.
Alibaba представила предварительную версию ИИ-модели Qwen3-Max с 1 триллионом параметров 5 ч.
DeepSeek представит к концу года новую модель с функциями ИИ-агента и самообучением 5 ч.
Warner Bros. подала в суд на Midjourney: сервис слишком хорошо генерирует Бэтменов и Суперменов 7 ч.
Anthropic согласилась выплатить $1,5 млрд по иску об авторских правах 10 ч.
OpenAI в ближайшие несколько лет потратит на свою инфраструктуру $115 млрд 11 ч.
Новая статья: Shinobi: Art of Vengeance — молчаливый и опасный. Рецензия 19 ч.
В Индии представили первый 32-битный процессор Vikram 3201 — его разработали и произвели на территории страны 33 мин.
Трамп собрал с глав бигтехов обещания гигантских инвестиций в обмен на доступную энергию для дата-центров 3 ч.
Утечка раскрыла дизайн супертонкого Samsung Galaxy S26 Edge, который выйдет в начале 2026 года 3 ч.
Broadcom получила нового клиента с заказом на $10 млрд — акции взлетели на 15 % 4 ч.
В Европе появился первый экзафлопсный суперкомпьютер Jupiter — в мировом рейтинге он занял четвёртое место 5 ч.
Состоялся официальный запуск первого в Европе экзафлопсного суперкомпьютера JUPITER 5 ч.
Logitech готовит к выпуску аналог клавиатуры MX Keys S на солнечной батарее 5 ч.
Частоту сердечного ритма измерили Wi-Fi-сигналом 7 ч.
Очередной запуск спутников SpaceX Starlink ознаменовался 500-й посадкой первой ступени ракеты Falcon 9 8 ч.
Motorola представила смартофн Edge 60 Neo с батареей на 5000 мА·ч и защитой IP69 11 ч.