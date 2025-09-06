Трамп собрал с глав бигтехов обещания гигантских инвестиций в обмен на доступную энергию для дата-центров

В минувший четверг, 4 сентября, президент США провёл ужин с руководителями крупнейших американских технологических компаний — глава государства продолжил укреплять отношения с Кремниевой долиной, пишет Los Angeles Times. Отдельную встречу с ними провела и первая леди.

В своём вступительном слове Трамп затронул ключевую проблему для технологических компаний — вопрос энергоресурсов для обеспечения работы центров обработки данных и систем искусственного интеллекта. «Мы радикально упростим вам процедуру получения электроэнергии, её и разрешений для вас. Мы существенно опережаем Китай, по-настоящему значительно», — сказал он собравшимся. Среди участников встречи были глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), глава Apple Тим Кук (Tim Cook), глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), глава Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai) и соучредитель Google Сергей Брин (Sergey Brin), глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), глава Oracle Сафра Кац (Safra Catz) и глава AMD Лиза Су (Lisa Su).

Руководители корпораций по очереди рассказали президенту о своих планах, о расширении деятельности в США, выразили благодарность Белому дому за политику, которую они назвали стимулирующей развитие ИИ. Первым выступил Цукерберг. «Все компании здесь отстраиваются, вкладывают в страну огромные средства, чтобы возвести ЦОД и инфраструктуру для поддержки новой волны инноваций», — заявил глава Meta✴. На вопрос о том, какую сумму намеревается потратить его компания, тот ответил, что до 2028 года это будут «минимум $600 млрд». «Это много», — согласился Трамп. Ранее он много говорил о строительстве ЦОД Meta✴ в Луизиане — бюджет проекта оценивается в $50 млрд.

Трамп успешно привлёк к себе руководителей технологических компаний, инициировав программу, направленную на снижение налогового и нормативного бремени для них, чтобы увеличить инвестиции в США и обеспечить доминирование США по ключевым направлениям технологической сферы. Центральное место в этом процессе занимает сфера ИИ. В июле советник президента по вопросам криптовалюты и ИИ Дэвид Сакс (David Sacks) помог разработать масштабный план действий, предусматривающий смягчение регулирования ИИ, активизацию исследований и разработки, а также увеличение внутренней выработки энергии для питания ЦОД — всё для того, чтобы не дать Китаю вырваться вперёд.

Столь полюбившиеся Трампу пошлины сыграли в его пользу и здесь: чтобы избежать их, технологические компании обязались вкладывать в США колоссальные средства. Кук, чья компания в августе пообещала увеличить размер инвестиций на $100 млрд и довести его до $600 млрд, поблагодарил Трампа за то, что тот «задал нам курс на крупные вложения». В ответ на это Трамп дал понять, что Apple теперь не грозят пошлины на импорт полупроводников. «У Тима Кука всё будет хорошо», — успокоил главу Apple президент. Незадолго до этого некоторые из глав технологических компаний провели встречу с первой леди США Меланией Трамп (Мелании Трамп) — она присутствовала и на ужине с президентом. Супруга главы государства назвала руководителей техногигантов дальновидными лидерами и призвала их к совместной работе над ответственным развёртыванием ИИ.