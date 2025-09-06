OnePlus и Hasselblad разорвали сотрудничество в сфере технологий обработки фото

OnePlus официально завершила сотрудничество со шведским производителем профессионального фотооборудования и разработчиком алгоритмов обработки изображений Hasselblad. Об этом объявил генеральный директор OnePlus Пит Лоу (Pete Lau) на форуме компании. OnePlus теперь самостоятельно займётся созданием программного обеспечения для высококачественной обработки изображений.

Партнёрство началось с флагманов OnePlus 9 и 9 Pro, после чего логотип Hasselblad появлялся на всех последующих топовых моделях. Однако с выходом следующего флагмана OnePlus 15 фирменный логотип исчезнет. Как пишет The Verge, партнёрство не ограничивалось одним лишь брендированием. Специалисты Hasselblad на протяжении нескольких лет работали вместе с инженерами OnePlus и её материнской компании Oppo над созданием алгоритмов обработки изображений. Это помогло значительно улучшить качество фотосъёмки, которое ранее считалось слабым местом бренда. Теперь эта задача будет решаться силами самой OnePlus с помощью нового собственного движка под названием OnePlus DetailMax Engine.

Однако пока неизвестно, насколько собственная разработка OnePlus DetailMax Engineо окажется близка к недавно представленной технологии обработки изображений Oppo Lumo Engine, дебютировавшей в апреле вместе с флагманом Find X8 Ultra и отмеченной экспертами за выдающееся качество камеры. Ситуация также неоднозначна ещё и потому, что Oppo в июле этого года заявляла о продлении партнёрства с Hasselblad, пообещав представить новую совместную систему мобильной фотографии до конца года.