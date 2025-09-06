Сегодня 07 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий OnePlus и Hasselblad разорвали сотруднич...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

OnePlus и Hasselblad разорвали сотрудничество в сфере технологий обработки фото

OnePlus официально завершила сотрудничество со шведским производителем профессионального фотооборудования и разработчиком алгоритмов обработки изображений Hasselblad. Об этом объявил генеральный директор OnePlus Пит Лоу (Pete Lau) на форуме компании. OnePlus теперь самостоятельно займётся созданием программного обеспечения для высококачественной обработки изображений.

Источник изображений: OnePlus

Источник изображений: OnePlus

Партнёрство началось с флагманов OnePlus 9 и 9 Pro, после чего логотип Hasselblad появлялся на всех последующих топовых моделях. Однако с выходом следующего флагмана OnePlus 15 фирменный логотип исчезнет. Как пишет The Verge, партнёрство не ограничивалось одним лишь брендированием. Специалисты Hasselblad на протяжении нескольких лет работали вместе с инженерами OnePlus и её материнской компании Oppo над созданием алгоритмов обработки изображений. Это помогло значительно улучшить качество фотосъёмки, которое ранее считалось слабым местом бренда. Теперь эта задача будет решаться силами самой OnePlus с помощью нового собственного движка под названием OnePlus DetailMax Engine.

Однако пока неизвестно, насколько собственная разработка OnePlus DetailMax Engineо окажется близка к недавно представленной технологии обработки изображений Oppo Lumo Engine, дебютировавшей в апреле вместе с флагманом Find X8 Ultra и отмеченной экспертами за выдающееся качество камеры. Ситуация также неоднозначна ещё и потому, что Oppo в июле этого года заявляла о продлении партнёрства с Hasselblad, пообещав представить новую совместную систему мобильной фотографии до конца года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Утечка раскрыла дизайн супертонкого Samsung Galaxy S26 Edge, который выйдет в начале 2026 года
Motorola представила смартофн Edge 60 Neo с батареей на 5000 мА·ч и защитой IP69
Huawei заняла почти половину мирового рынка складных смартфонов — Samsung даже не вторая по популярности
Трамп собрал с глав бигтехов обещания гигантских инвестиций в обмен на доступную энергию для дата-центров
Google тайком удалила обещание стать углеродно-нейтральной к 2030 году — всему виной аппетиты ИИ
Европа оштрафовала Google почти на €3 млрд за злоупотребления на рекламном рынке
Теги: oneplus, hasselblad, смартфоны
oneplus, hasselblad, смартфоны
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Более миллиона владельцев автомобилей Range Rover и Jaguar лишились возможности ремонта из-за хакерской атаки
Ryzen 5 9500F без встроенной графики вышел в Китае — самый доступный процессор на базе Zen 5
«Красиво, страшно, залипательно»: хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 стартовал в Steam с «очень положительными» обзорами
Bethesda опубликовала загадочный тизер в честь двухлетия Starfield — фанаты углядели в нём название второго сюжетного дополнения
Bose обновила полноразмерные наушники QuietComfort Ultra — цена не изменилась
OpenAI после критики GPT-5 реорганизовала команду, отвечающую за поведение ИИ 2 ч.
Новая статья: Herdling — гора эмоций. Рецензия 3 ч.
Новая статья: Gamesblender № 742: показ «Бонда» от авторов Hitman, «кризисная» PS5 и Morrowind внутри Elden Ring 3 ч.
ChatGPT остаётся безусловным лидером рынка чат-ботов с ИИ 9 ч.
Трамп пригрозил «ответкой» Евросоюзу из-за штрафов Google и Apple 9 ч.
В Непале заблокировали Facebook, YouTube и X за нежелание открывать локальные представительства 11 ч.
В Windows 11 появились новые ИИ-функции для компьютеров Copilot+ PC 11 ч.
DeepSeek представит к концу года новую модель с функциями ИИ-агента и самообучением 13 ч.
Warner Bros. подала в суд на Midjourney: сервис слишком хорошо генерирует Бэтменов и Суперменов 15 ч.
Anthropic согласилась выплатить $1,5 млрд по иску об авторских правах 18 ч.
NVIDIA потратит $1,5 млрд на аренду собственных ИИ-ускорителей у Lambda, в которую сама же и инвестировала 43 мин.
Семейство iPhone 17 окажется на 3,5 % популярнее предшествующего, как считают эксперты TrendForce 2 ч.
Tesla теперь называет свой автопилот «почти полным» 3 ч.
OnePlus и Hasselblad разорвали сотрудничество в сфере технологий обработки фото 3 ч.
Совокупная капитализация лидеров технологического рынка достигла $21 трлн — активнее других вырос Google 8 ч.
В Индии представили первый 32-битный процессор Vikram 3201 — его разработали и произвели на территории страны 9 ч.
Трамп собрал с глав бигтехов обещания гигантских инвестиций в обмен на доступную энергию для дата-центров 11 ч.
Утечка раскрыла дизайн супертонкого Samsung Galaxy S26 Edge, который выйдет в начале 2026 года 11 ч.
Broadcom получила нового клиента с заказом на $10 млрд — акции взлетели на 15 % 12 ч.
В Европе появился первый экзафлопсный суперкомпьютер Jupiter — в мировом рейтинге он занял четвёртое место 13 ч.