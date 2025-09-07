Apple представит AirPods Pro 3 уже на следующей неделе, если слухи не врут

В преддверии традиционного осеннего мероприятия Apple, намеченного на 9 сентября, известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) присоединился к обсуждению предстоящих анонсов, подтвердив, что помимо iPhone 17 на следующей неделе будут представлены беспроводные наушники AirPods Pro 3. Ранее он утверждал, что наушники нового поколения не выйдут до 2026 года.

Сообщение Куо подтверждает слухи из других источников, включая агентство Bloomberg. Аналитик уточнил, что в следующем году следует ожидать ещё одно обновление AirPods Pro, поскольку Apple планирует добавить в наушники камеры.

«Ожидается, что Apple выпустит AirPods Pro 3 во второй половине 2025 года, а более существенное обновление аппаратного обеспечения, включая модель с ИК-камерой, ожидается в 2026 году», — цитирует 9to5mac.com сообщение аналитика.

Как ожидается, AirPods Pro 3 будут оснащены датчиком сердечного ритма, аналогично беспроводным наушникам Powerbeats Pro 2, что позволит измерять пульс во время тренировок. Также прогнозируется появление функции измерения температуры.

Благодаря новому аудиочипу Apple H3 у новинки будет выше качество звука и стабильнее подключение. Кроме того, сообщается, что зарядный футляр, который будет поставляться в комплекте, станет немного компактнее. В прошлом году компания обновила зарядный футляр AirPods 4, теперь очередь дошла до AirPods Pro 3.

Apple работает над функцией «живого» перевода (Live Translation) для AirPods, которая обеспечит перевод в режиме реального времени при личном общении. Эта возможность будет основана на функции Live Translation операционной системы iOS 26 и может быть анонсирована одновременно с AirPods Pro 3.