IFA 2025: выставки электроники уже не те, но без интересных новинок не обошлось

Выставка Internationale Funkausstellung Berlin, более известная как IFA, всегда была по-своему уникальным событием. Если MWC ориентирована на мобильные технологии, а Computex — на рынок ПК и серверов, то IFA куда ближе к обычным людям: здесь традиционно демонстрируется больше бытовой техники и различных устройств для дома, нежели новинок из мира высоких технологий.

Во времена моих первых поездок на IFA во второй половине 2010-х на выставке демонстрировалось довольно много нового компьютерного железа, а также свежих смартфонов, планшетов, ноутбуков и других интересных гаджетов. Крупные презентации устраивали Huawei, Sony, Samsung и другие. Теперь же такого практически нет, большим мероприятием в этом году отметилась разве что Samsung, и то посвящено оно было бытовой технике с ИИ. И в это же время в онлайне шла презентация смартфона Galaxy S25 FE и планшетов Galaxy S11. Такая расстановка приоритетов еще раз подчеркивает, что выставка IFA в последние годы возвращается к истокам и уходит от высоких технологий к бытовым.

Другой особенностью IFA является то, что ее может свободно посетить любой желающий — билет на один день стоит всего 19,5 евро, если купить его заранее. Это контрастирует с MWC и Computex, больше ориентированных на представителей бизнеса и прессы, количество общедоступных дней на которых ограничено. В итоге толпы зевак создают на IFA дополнительные трудности для журналистской работы: пробиться к стендам становится сложнее, люди норовят влезть в кадр во время съёмки и так далее. По моим ощущениям, в этом году посетителей было меньше, чем в прошлые годы, но всё равно очень много.

Производители подстраиваются под такой формат выставки, стараясь завлечь людей на свои стенды различными розыгрышами с ценными призами, подарками за подписки на соцсети, всевозможной атрибутикой и даже сладостями. Поэтому некоторые посетители выходят с IFA с огромными мешками, набитыми всевозможными вещами: от различных брошюр, брелоков, шоперов и магнитиков до пауэрбанков, зарядок и прочих полезных аксессуаров.

И тем не менее нельзя сказать, что на IFA 2025 совсем не показали интересных новинок — было бы странно, если бы на столь масштабной выставке совсем не нашлось чего-то, что зацепило моё внимание. Так что закончим стенать на тему «раньше было лучше» и приступим к рассказу о самом интересном, что я нашёл на просторах выставочного центра Messe Berlin.

В день открытия выставки первым, что привлекло мое внимание, оказался сверхкомпактный электромобиль Astraux Mini EV, который выглядит как большая игрушечная машинка, но на самом деле это более-менее полноценный электромобиль. Для меня, человека ростом почти в два метра и в целом весьма крупными габаритами, главным вопросом стало: «А помещусь ли я внутри этого крошечного авто?» И да, внутри, на удивление, оказалось довольно много места, а крыша не давила на мою макушку. Более того, рядом смог бы поместиться еще один человек, только куда меньшей комплекции.

Ощущение игрушечности машинке придает и то, что она чуть ли не целиком сделана из пластика — как снаружи, так и внутри. Это выглядит несколько несолидно, но Astraux Mini EV и не претендует на звание элитного авто. Базовая версия электрокара оценена всего в €6000. Она предлагает запас хода до 45 км — для передвижений по городу, например на работу, многим будет достаточно. Кроме того, выйдет улучшенная версия с более емкой батареей и ценой в €9000. А еще внутри есть караоке и режим «вечеринки» со светомузыкой!

Еще одна интересная находка — смарт-очки Rokid Glasses. За последние годы на выставках я повидал немало умных очков: от простых вариантов вроде носимого дисплея для трансляции картинки со смартфона до более функциональных моделей с ИИ, камерой, микрофоном и динамиками, но без экрана. А вот полнофункциональные смарт-очки — чтобы и экран, и камеры, и всё остальное — встречались чаще всего в виде прототипов, которые так и не увидели свет.

Но Rokid показала на выставке IFA в этом году полноценный продукт, готовый к использованию. Да, он всё ещё далёк от идеала — дисплеи в каждой из линз очков монохромные и довольно ограничены в функциональности. Но тем не менее они нормально выводят текст и простой интерфейс. Очки умеют переводить текст, который видит их камера, а также устную речь — поддерживается 89 языков, включая русский. Также очки работают с ИИ и могут рассказать о том, что видит их камера. Правда, для работы гаджета необходимо подключение к облаку через смартфон.

Смарт-очки Rokid Glasses, пожалуй, стали моим личным «вау»-моментом среди носимой электроники на IFA. Да, это всё ещё ниша для гиков, а не must-have для каждого, и уж тем более не заменитель смартфона. Но впервые за долгое время я вижу продукт, который реально работает здесь и сейчас. А также вижу большой шаг в направлении того, что личные ассистенты в обозримом будущем переедут из смартфонов к нам на нос.

Порадовали и некоторые крупные бренды. Так, компания Acer показала Swift Air 16 — самый легкий в мире ноутбук с 16-дюймовым дисплеем. Мне как человеку, которому приходится регулярно брать ноутбук с собой и подолгу таскать его на плечах, эта новинка попала в самое сердечко. Я просто не поверил, когда поднял его, — он удивительно легкий!

Лэптоп весит около 990 граммов — далеко не каждый 14-дюймовый ноутбук может похвастаться настолько малым весом. К примеру, мой довольно легкий Acer Swift 3 весит около 1,2 кг. А тут вес меньше, а экран больше — просто находка! При этом новинка получила довольно производительную электронную начинку, качественный экран и, по словам производителя, надежную конструкцию — корпус выполнен из металла.

Неожиданно яркими и интересными анонсами порадовала компания Dreame, которая представила сразу несколько необычных роботов-пылесосов. Во-первых, это «рукастый» Dreame Cyber10 Ultra. Да, это не первый робот-пылесос с выдвижным манипулятором, который умеет собирать разбросанные вещи. Но Dreame здесь пошла дальше: помимо клешни манипулятор может быть оснащен насадками для уборки в труднодоступных местах. Звучит весьма практично, к тому же насадки робот будет менять сам. Но, конечно, надо будет посмотреть, как все это работает на практике, а не в демозале.

Но куда интереснее выглядит решение под названием Dreame Cyber X — роботизированная платформа, которая даёт роботам-пылесосам способность перемещаться не только горизонтально, но и между этажами. Робот заезжает в специальный отсек платформы, закрепляется там, а дальше с помощью четырёх конечностей с резиновыми гусеницами платформа поднимает робота по ступенькам, причем делает это весьма ловко. Главной проблемой является первая ступенька, на которую платформа забирается медленно и осторожно, а потом система распрямляется и «мчится» по лестнице со скоростью 0,2 м в секунду. Выглядит это весьма впечатляюще и футуристично.

На первый взгляд простую, но прекрасную разработку показала компания BMX — пауэрбанк на твердотельном аккумуляторе. В отличие от традиционных литиевых батарей, такой аккумулятор не самовоспламенится, даже если его повредить. В подтверждение этого на стенде BMX показывали, как пауэрбанк со вкрученным в него винтом как ни в чем не бывало продолжал заряжать смартфон.

Еще я просто «залип» на смартфоноподобный девайс Palma 2 компании Boox. Фактически это очень современная электронная книга размером с обычный смартфон, оснащенная экраном на электронных чернилах, причем монохромным. Новинка работает на Android и поддерживает приложения из Google Play, а также оснащена 8-ядерным процессором и 128 Гбайт памяти. Фактически до полноценного смартфона «Пальме» не хватает лишь поддержки сотовой связи, но есть Wi-Fi, а также динамик и микрофон, так что звонить можно через мессенджеры.

Особенно удивительно, что в Boox Palma 2 есть камера. Процесс съёмки на нее довольно своеобразен, поскольку экран в попытках успеть за динамично меняющейся картинкой постоянно мерцает, обновляя изображение.

Но главное, какие Palma 2 дарит ощущения. У него качественный дисплей Carta 1200 с высоким для E Ink разрешением, который при этом относительно быстрый и отзывчивый, так что пользоваться «смартфоноподобным» девайсом действительно удобно. Устройство было по-настоящему интересно пощупать, посмотреть на его функции и возможности — мало какой флагманский смартфон в 2025 году на такое способен.

Еще мое внимание привлекло необычное устройство под названием Aurzen ZIP. Проходя мимо стенда компании, я сначала подумал, что это некий загадочный смартфон, складывающийся втрое, что и заставило присмотреться к девайсу поближе. Оказалось, что это вовсе не смартфон, а необычный сверхкомпактный проектор. Благодаря своей складной конструкции он помещается в карман, а установить его можно на любой поверхности.

Гаджет подключается к смартфону или компьютеру без проводов, через Screen Mirroring, а встроенной батареи хватит на полтора часа работы (которые можно продлить, подключив пауэрбанк). Высокой яркостью ZIP похвастаться не может, но это и неудивительно для его компактных размеров. Тем не менее картинка получается четкой и вполне качественной — чтобы устроить вечер кино в походе, точно хватит.

Странные экспонаты IFA 2025

Конечно, не обошлось без откровенно странных гаджетов и аксессуаров. Например, махровые ботинки с подогревом от китайской компании Pakcare, современная версия пояса из собачьей шерсти — бандаж с подогревом и функцией массажа, массажер для глаз, золотой внедорожный электросамокат от Navee. Сразу несколько компаний показали роботов-компаньонов для детей, которые выглядят как милые пушистые зверушки, а на одном из стендов были замечены голографические ИИ-компаньоны в виде анимэ-девушек. Blaupunkt показала современные магнитолы в ретро-стиле. А китайцы придумали умный аквариум с ИИ-мониторингом качества воды и ИИ-кормушкой для рыб. Ну а вишенкой на торте стали стопки пустых DVD-дисков на стенде Verbatim — именно то, что нужно на выставке современных технологий в 2025 году.

В общем, с одной стороны, выставка IFA 2025 обошлась без громких анонсов. С другой — интересные экспонаты были, и немало. Просто не совсем те, которые хотелось бы увидеть лично мне и о которых хотелось бы рассказать побольше. Так что буду надеяться, что в следующем году IFA окажется интереснее и насыщеннее.