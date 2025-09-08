Видео: человекоподобный робот Figure 02 научился мыть посуду

Стартап Figure обновил свою ИИ-модель Vision Language Action (VLA) Helix AI, благодаря чему человекоподобный робот Figure 02 получил новый бытовой навык. На этот раз робот научился загружать посудомоечную машину, причём делает он это весьма мастерски.

Особенно примечательным это достижение стартапа делает то, что для его реализации не потребовались какие-либо новые алгоритмы или разработки под конкретную задачу. Вместо этого разработчики обучили на новых данных прежнюю ИИ-модель общего назначения Helix AI, которая обеспечивает выполнение других задач. В результате человекоподобный робот научился складывать, сортировать и расставлять тарелки с осторожностью, присущей человеку при обращении с хрупкой посудой. Это достижение приближает его к роли повседневного помощника в домашнем хозяйстве.

Человеку несложно загрузить посудомоечную машину грязной посудой, но робот при выполнении такой задачи сталкивается с множеством трудностей. Основные сложности заключаются в том, чтобы брать тарелки аккуратно и укладывать их в посудомоечную машину так, чтобы они не бились и были равномерно распределены. ИИ-модель Helix AI позволила Figure 02 повысить точность движений при выполнении столь тонкой работы. В дополнение к этому робот может загружать в мойку различную посуду — от тарелок до стаканов.

Ранее роботам требовались отдельные алгоритмы для выполнения разных задач. Однако ИИ-модель Helix AI от Figure позволила роботу обучиться новому навыку, наблюдая за тем, как это делают люди. Без использования дополнительных алгоритмов робот может исправить ситуацию, если поставит тарелку неправильно. Ранее разработчики задействовали ту же ИИ-модель, чтобы научить Figure 02 складывать полотенца и сортировать предметы на конвейерной линии.

В феврале этого года калифорнийский стартап Figure представил свою универсальную ИИ-модель Helix AI. С тех пор человекоподобный робот Figure 02 регулярно учится новым навыкам, а также впечатляет способностью понимать команды и точно выполнять стоящие перед ним задачи. В конце июля стартап опубликовал видео, на котором Figure 02 загружает одежду в стиральную машину. Этот ролик вызвал большой резонанс в интернете, поскольку продемонстрировал один из первых примеров того, как робот может помогать человеку в повседневной жизни уже в ближайшем будущем. Ранее робот научился справляться с сортировкой предметов на конвейерной линии, а также складыванием полотенец по голосовым командам.