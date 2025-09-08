Сегодня 08 сентября 2025
«Как можно более твёрдая» научная фантастика, продолжительность на уровне Clair Obscur: Expedition 33 и другие детали The Expanse: Osiris Reborn

Руководитель отдела гейм-дизайна Owlcat Games Леонид Расторгуев и продюсер Юлия Черненко в интервью Wccftech поделились новыми деталями научно-фантастического ролевого экшена The Expanse: Osiris Reborn, вдохновлённого Mass Effect.

Источник изображений: Owlcat Games

Источник изображений: Owlcat Games

На Gamescom 2025 разработчики The Expanse: Osiris Reborn показывали СМИ геймплейное демо с прохождением одной из первых сюжетных миссий. Сборка отражает состояние «преальфы» и была готова за две недели до выставки.

В демо герою было доступно всего два игровых стиля, но в полной версии их будет немного больше. Кроме того, выбор игрового стиля в начале прохождения не ограничивает возможности развития персонажа в дальнейшем.

Демо впечатлило журналистов отполированностью

Разработчики позиционируют The Expanse: Osiris Reborn как нелинейную игру с упором на сюжет и большим количеством побочного контента, в том числе связанного с компаньонами.

The Expanse: Osiris Reborn не будет такой продолжительной, как предыдущие игры Owlcat, но 20−30 часов контента в ней найдётся. По затратам на прохождение Расторгуев сравнивает проект с Clair Obscur: Expedition 33.

Что ещё Расторгуев и Черненко рассказали о The Expanse: Osiris Reborn в интервью:

  • после миссии из демо игрокам открывается для исследования Солнечная система — Земля, Луна, Марс, станция Цереры, Ганимед и Ио;
  • система проверки навыков не завязана на броске кубиков — либо у персонажа есть достаточно очков для успешного выполнения действия (вроде убеждения), либо нет;
  • в игре будет система разрушения — укрытия и другие элементы окружения могут разваливаться под огнём игрока/противника;
  • игроки будут выходить в космос — заявлены геймплейные секции в условиях нулевой гравитации;
  • устранять врагов по стелсу ударом со спины нельзя;
  • запланировано более двух десятков видов оружия — найдётся подходящее для каждого стиля игры;
  • идентичного близнеца главного героя зовут Джей — если протагонист будет женщиной, то и Джей тоже;
  • разработчики стремятся к «как можно более твёрдой» научной фантастике, поэтому в игре будут действовать законы физики — сила Кориолиса, например, будет тянуть персонажа в сторону при повороте станции;
  • не со всеми компаньонами можно будет закрутить роман;
  • самоубийственная миссия из Mass Effect 2 была одним из источников вдохновения при создании системы компаньонов;
  • обещают несколько уровней сложности, включая сюжетный, стандартный и высокий.

The Expanse: Osiris Reborn разрабатывается для PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Сроков выхода нет. Обещают решения и их последствия, графику на Unreal Engine 5 и поддержку русского языка (текст).

Источник:

