Утечка раскрыла неожиданное расположение внешнего экрана у Galaxy Z TriFold

Samsung готовит к выпуску свой первый смартфон с тройным складыванием, но, как оказалось, с необычным расположением внешнего дисплея, который, в отличие от Huawei Mate XT, будет находиться в центральной секции устройства в сложенном состоянии. Подробности дизайна стали известны благодаря утечке анимаций интерфейса One UI, опубликованной инсайдером TechHighest в социальной сети X.

В отличие от Huawei Mate XT и Mate XTs, использующих Z-образную схему раскладывания, Samsung разрабатывает для своего первого трёхпанельного устройства альтернативную конструкцию: в закрытом состоянии основной внешний экран будет расположен не на внешней панели, а в средней части корпуса. Как пишет Gizmochina, это может принести практические преимущества, например, упростить использование основных камер для съёмки селфи, поскольку они находятся непосредственно рядом с центральным экраном.

Центральное расположение дисплея потенциально улучшает эргономику, так как пользователь сможет держать сложенное устройство за неактивные боковые панели, избегая появления отпечатков пальцев на рабочей области экрана. Модуль беспроводной и реверсивной беспроводной зарядки, доступный в современных смартфонах, расположен под камерой, что позволяет использовать устройство в режиме обычного моноблока даже во время зарядки или передачи энергии другому устройству.

Размер основного экрана пока официально не подтверждён, однако, согласно более ранним сообщениям, в разложенном состоянии он составит около 10 дюймов, что соответствует параметрам Huawei Mate XTs. При этом Samsung, как ожидается, продолжит развитие классической линейки Fold, поэтому модель Galaxy Z Fold7 останется выбором для тех, кто предпочитает традиционный двухпанельный дизайн.

Утечка анимаций One UI указывает на то, что Samsung не просто следует за Huawei, а очевидно формирует собственный путь в сегменте три-фолдов. Компания уже подтвердила, что Galaxy Z TriFold будет представлен до 2026 года, однако, согласно ещё одной недавней утечке, анонс может состояться в октябре.