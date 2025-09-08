Сегодня 08 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Утечка раскрыла неожиданное расположение...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Утечка раскрыла неожиданное расположение внешнего экрана у Galaxy Z TriFold

Samsung готовит к выпуску свой первый смартфон с тройным складыванием, но, как оказалось, с необычным расположением внешнего дисплея, который, в отличие от Huawei Mate XT, будет находиться в центральной секции устройства в сложенном состоянии. Подробности дизайна стали известны благодаря утечке анимаций интерфейса One UI, опубликованной инсайдером TechHighest в социальной сети X.

Источник изображения: TechHighest/X

Источник изображения: TechHighest/X

В отличие от Huawei Mate XT и Mate XTs, использующих Z-образную схему раскладывания, Samsung разрабатывает для своего первого трёхпанельного устройства альтернативную конструкцию: в закрытом состоянии основной внешний экран будет расположен не на внешней панели, а в средней части корпуса. Как пишет Gizmochina, это может принести практические преимущества, например, упростить использование основных камер для съёмки селфи, поскольку они находятся непосредственно рядом с центральным экраном.

Центральное расположение дисплея потенциально улучшает эргономику, так как пользователь сможет держать сложенное устройство за неактивные боковые панели, избегая появления отпечатков пальцев на рабочей области экрана. Модуль беспроводной и реверсивной беспроводной зарядки, доступный в современных смартфонах, расположен под камерой, что позволяет использовать устройство в режиме обычного моноблока даже во время зарядки или передачи энергии другому устройству.

Размер основного экрана пока официально не подтверждён, однако, согласно более ранним сообщениям, в разложенном состоянии он составит около 10 дюймов, что соответствует параметрам Huawei Mate XTs. При этом Samsung, как ожидается, продолжит развитие классической линейки Fold, поэтому модель Galaxy Z Fold7 останется выбором для тех, кто предпочитает традиционный двухпанельный дизайн.

Утечка анимаций One UI указывает на то, что Samsung не просто следует за Huawei, а очевидно формирует собственный путь в сегменте три-фолдов. Компания уже подтвердила, что Galaxy Z TriFold будет представлен до 2026 года, однако, согласно ещё одной недавней утечке, анонс может состояться в октябре.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Утечка раскрыла дизайн супертонкого Samsung Galaxy S26 Edge, который выйдет в начале 2026 года
Huawei заняла почти половину мирового рынка складных смартфонов — Samsung даже не вторая по популярности
Обзор складного смартфона HONOR Magic V5: снова самый тонкий, но есть нюансы
Doogee представила на IFA 2025 беспроводные наушники для плавания, защищённые смарт-часы и не только
США заставят Samsung и SK hynix ежегодно подавать заявки на поставку оборудования в Китай
Анонсирован бюджетный смартфон Honor Play10 с разъёмом для наушников и Android Go
Теги: samsung, складные смартфоны, galaxy z trifold
samsung, складные смартфоны, galaxy z trifold
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
GeForce RTX 5090 стали зависать в рабочих станциях — причина не ясна, а помогает только перезагрузка
«Т-Банк» тоже вернул бесконтактную оплату на iPhone россиян, но пока в тестовом режиме
Ёмкость аккумуляторов всех версий iPhone 17 раскрыта до анонса
Анонсирован бюджетный смартфон Honor Play10 с разъёмом для наушников и Android Go
В следующем году выйдет полнометражный мультфильм Critterz, созданный с помощью OpenAI и её ИИ
Звезда Cyberpunk 2077 Киану Ривз «с удовольствием бы» сыграл Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2 12 мин.
Microsoft предоставила скидки госагентствам США на более чем $6 млрд 49 мин.
Hollow Knight: Silksong оказалась слишком сложной даже для фанатов первой части, и моддеры спешат на помощь 2 ч.
Уловками мошенники заставили Grok распространять вредоносные ссылки 5 ч.
Журналисты выяснили, когда выйдет четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix 6 ч.
«Хотим всё сделать правильно»: скандал с платными кланами обернётся «значительными изменениями» для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 7 ч.
Google уточнила лимиты для бесплатного и платных тарифов Gemini 7 ч.
Трудности перевода: китайские игроки обрушили рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam из-за плохой локализации 10 ч.
Intel обновила функцию APO для повышения FPS в играх — увеличение производительности и поддержка новых игр 11 ч.
Конкурент ChatGPT от Apple может появиться раньше, чем все ожидали 18 ч.
SpaceX купит новые частоты для Starlink и Direct to Cell за $17 млрд 9 мин.
Репортаж со стенда Acer на выставке IFA 2025: геймерские компьютеры и мониторы, самый лёгкий 16" ноутбук и другие новинки 2 ч.
d-Matrix начала тестирование чипа Pavehawk с поддержкой 3DIMC 2 ч.
Утечка раскрыла неожиданное расположение внешнего экрана у Galaxy Z TriFold 2 ч.
Hyper-Threading наоборот: Intel разрабатывает технологию программно-определяемых суперъядер 3 ч.
Техпроцесс Intel 14A будет заметно дороже 18A из-за оборудования High-NA EUV 3 ч.
Doogee представила на IFA 2025 беспроводные наушники для плавания, защищённые смарт-часы и не только 5 ч.
Gemini стал доступен в частных облаках Google Distributed Cloud 6 ч.
«Китайская Tesla» пообещала запустить собственное роботакси в 2026 году — а заодно и автопилот четвёртого уровня 6 ч.
Спрос на SSD корпоративного класса продолжает расти на фоне бума ИИ 6 ч.