В MacBook нашёлся датчик угла наклона крышки — на нём создали симулятор скрипящей двери

Инженер Сэм Голд (Sam Gold) использовал API LidAngleSensor — программный интерфейс датчика угла открытия экрана MacBook, чтобы создать приложение, которое отображает на экране показания этого датчика. Кроме своего прямого предназначения — показа угла открытия экрана — приложение «воспроизводит скрип медленно открываемой деревянной двери».

Источник изображения: Apple

«Знаете ли вы, что в вашем MacBook есть датчик, который определяет точный угол наклона петли экрана? Он не представлен в открытом доступе, но я придумал, как считывать данные с него и издавать звук, похожий на скрип старой деревянной двери», — написал Голд в своём аккаунте в социальной сети X. Он пояснил, что изначально API LidAngleSensor недоступен широкой публике, но ему удалось разобраться и получить к нему доступ.

Техническое описание API, список устройств, которые его используют, а также ссылки на скачивание кода и готового скомпилированного приложения Голд опубликовал на GitHub. Голд пытался решить проблему несовместимости приложения с различными моделями MacBook, но этому помешало отсутствие доступа ко всем современным ноутбукам Apple. Звук скрипящей двери был позаимствован из игры LEGO Batman 3: Beyond Gotham.

Источник изображения: Sam Gold

С момента анонса приложения Голд получил множество комментариев в социальных сетях. Среди них было много забавных предложений по адаптации приложения для новых звуков и задач. Они варьируются от практичных, таких как режим транспортира для столярной мастерской, до совершенно безумных, как, например, контроллер Pac-Man, «где нужно открывать и закрывать ноутбук для перемещения», предложенный самим Голдом.

Голд также выдвигал идею использования ноутбука в качестве терменвокса, где тональность звука изменялась бы в зависимости от показания датчика наклона экрана. Но затем он отказался от реализации этой идеи. «Кто-то с большим терпением мог бы реализовать это в виде MIDI-инструмента или аккордеона, — предположил он. — Но этот человек — не я».

Довольно часто пользователи задавали вопрос, зачем он создал это приложение. По словам Голда, у него сейчас много свободного времени, но он планирует начать что-то более значимое и полноценное «в Нью-Йорке или за его пределами».

Источник:

Теги: apple, macbook, датчик, угол наклона, экран
