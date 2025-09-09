Intel назначила новых руководителей для клиентского и серверного бизнеса

За потребительские решения типа центральных процессоров для ПК в составе Intel отвечает группа клиентских вычислений, её на этой неделе возглавил Джим Джонсон (Jim Johnson). При этом Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), которой в период смены генерального директора вместе с финансовым директором Зиснером было доверено руководство всей компании, вынуждена была её покинуть.

Назначение Джима Джонсона руководителем группы клиентских вычислений Intel и экосистем периферийных вычислений не было внезапным, поскольку он временно исполнял соответствующие обязанности после перевода с этой позиции на более высокие Мишель Джонстон Холтхаус (на фото выше). Теперь Джонсон назначен старшим вице-президентом и руководителем соответствующей группы. В Intel он проработал около 40 лет, занимали различные посты в группе по технологиям и производству, а также группе по сетевым и телекоммуникационным решениям.

Попутно был назначен новый руководитель группы центров обработки данных — им стал Кеворк Кечичян (Kevork Kechichian), занявший пост исполнительного вице-президента на профильном направлении. Ранее он занимал должность исполнительного вице-президента по разработкам в британском холдинге Arm. Были расширены полномочия операционного, технического директора и исполнительного вице-президента подразделения Intel Foundry — Нага Чандрасекаран (Naga Chandrasekaran) теперь будет руководить и направлением Foundry Services, подразумевающим работу с внешними заказчиками.

Возвращаясь к отставке Мишель Джонстон Холтхаус, которая проработала в Intel более 30 лет, стоит добавить, что она будет исполнять роль стратегического советника в компании на протяжении нескольких ближайших месяцев, прежде чем окончательно передаст дела своему преемнику. Было также объявлено, что вновь создаваемую должность руководителя центральной группы по разработкам (Central Engineering Group) займёт Сринивасан Айенгар (Srinivasan Iyengar), который назначен старшим вице-президентом и научным советником. Ему будет поручено построить бизнес по разработке заказных полупроводниковых решений для сторонних заказчиков. В Intel он перешёл на работу из Cadence Design Systems в июне текущего года.