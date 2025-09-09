Sony готовит к запуску смартфон Xperia 10 VII — характеристики и изображения утекли в Сеть

В июне прошлого года Sony выпустила смартфон среднего уровня Xperia 10 VI. Теперь же компания готовится представить публике модель следующего поколения — Xperia 10 VII. Несмотря на то, что официальной премьеры ещё не было, один из онлайн-магазинов Гонконга раньше времени опубликовал информацию об этом устройстве и его изображения, благодаря чему новинку можно оценить уже сейчас.

Xperia 10 VII получил от разработчиков 6,1-дюймовый дисплей OLED с поддержкой разрешения 2340 × 1080 пикселей. Смартфон оснащён 8-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой, объединяющей сенсоры на 50 Мп и 13 Мп.

За производительность отвечает восьмиядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 в сочетании с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт. При необходимости расширить хранилище можно задействовать карту памяти. Смартфон имеет габариты 153 × 72 × 8,3 мм и весит 169 г.

По всей видимости, аппарат будет доступен в трёх цветовых вариантах исполнения корпуса: чёрном, белом и бирюзовом. На момент старта смартфон будет работать под управлением Android 15. Когда именно Sony планирует официально представить новинку, пока неизвестно. Можно предположить, что это произойдёт в ближайшее время.