Gigabyte придумала, как установить в ПК до 512 Гбайт оперативной памяти мимо штатных слотов DIMM материнской платы

Интерфейс CXL, более привычный для серверных систем, стараниями компании Gigabyte нашёл своё применение в материнских платах этой марки для рабочих станций. Тайваньский производитель предложил специальный адаптер, который позволяет установить дополнительные 512 Гбайт оперативной памяти DDR5 в слот расширения PCI Express 5.0 x16.

По замыслу Gigabyte, такая потребность может возникнуть у тех, кто на рабочей станции занимается активным взаимодействием с системами искусственного интеллекта, предъявляющими повышенные требования к объёму оперативной памяти. Плата расширения AI Top CXL R5X4 оснащается интерфейсом PCI Express 5.0 x16 и четырьмя слотами для регистровых модулей RDIMM с поддержкой коррекции ошибок ECC совокупным объёмом до 512 Гбайт. Через интерфейс CXL модули памяти взаимодействуют напрямую с центральным процессором, поэтому подобный способ увеличения объёма доступной оперативной памяти имеет меньше недостатков.

Впрочем, данный адаптер, наделённый как собственной системой охлаждения, так и дополнительным 8-контактным разъёмом питания, совместим всего с двумя моделями материнских плат Gigabyte: TRX50 AI TOP (AMD) и W790 AI TOP (Intel). По этой причине говорить о широких возможностях его применения не приходится. Установить его в слот PCI Express 4.0 также не получится. Предполагается, что адаптер основан на контроллере Microchip PM8712. Характерно, что на рынке существуют подобные решения, позволяющие установить до 1 Тбайт оперативной памяти в восьми слотах в дополнение к тем, что имеются на самой материнской плате. Впрочем, специфичность продукции вряд ли обеспечит её высокую популярность. Цена адаптера Gigabyte AI Top CXL R5X4 не уточняется.