Сегодня 09 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft тестирует новые ИИ-функции в «...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft тестирует новые ИИ-функции в «Проводнике» Windows 11

Компания Microsoft тестирует новые функции на базе искусственного интеллекта, которые позволят пользователям Windows 11 взаимодействовать с изображениями и документами в «Проводнике» без необходимости открывать сами файлы. Речь идёт о так называемых «ИИ-действиях», которые на данный момент позволяют удалить фон, какие-либо объекты или размыть фон в файлах форматов JPG, JPEG и PNG.

Источник изображений: bleepingcomputer.com

Источник изображений: bleepingcomputer.com

Полный список ИИ-действий в «Проводнике» также включает в себя инструмент для осуществления поиска по любому из имеющихся в коллекции изображений через поисковую систему Microsoft Bing. «С помощью ИИ-действий в «Проводнике» вы можете более глубоко взаимодействовать со своими файлами. Просто кликните правой кнопкой мыши, чтобы выполнить такие действия, как редактирование изображений или обобщение текста в документах», — прокомментировали данный вопрос в Microsoft.

Там также добавили, что, как и в случае с Click to Do, ИИ-действия в «Проводнике» позволят оставаться в курсе событий, задействовав возможности искусственного интеллекта для использования инструментов редактирования в приложениях или функции Copilot без необходимости открывать файл. На данный момент упомянутые нововведения доступны участникам программы предварительной оценки Windows Insider на канале Canary, которые используют бета-версии Windows 11. Потребуется обновить ОС до бета-версии Windows 11 под номером 27938.

В ней же появилось новое диалоговое окно в разделе «Параметры» — «Конфиденциальность и защита» — «Создание текста и изображений». В нём отображается информация о том, какие сторонние приложения недавно использовали генеративные алгоритмы в Windows, а также предоставляется возможность контролировать, каким приложениям разрешено задействовать ИИ-модели.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
К сбоям в работе SSD приводит бета-версия прошивки контроллеров Phison, а не обновление Windows 11
В Windows 11 появились новые ИИ-функции для компьютеров Copilot+ PC
Недавнее обновление Windows приводит к сбоям при установке приложений
OpenAI задумалась о переезде из Калифорнии, чтобы избавиться от чрезмерной бюрократии
Соцсети заполонили боты: Сэм Альтман пожаловался, что интернет стал искусственным из-за ИИ
Meta✴ обвинили в помехах исследованиям о рисках для детей в Instagram✴ и других платформах
Теги: windows 11, проводник, генеративный ии, microsoft
windows 11, проводник, генеративный ии, microsoft
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
Аналитики: за три дня в Hollow Knight: Silksong сыграло пять миллионов человек, и больше половины из них купили игру в Steam
В MacBook нашёлся датчик угла наклона крышки — на нём создали симулятор скрипящей двери
«Как можно более твёрдая» научная фантастика, продолжительность на уровне Clair Obscur: Expedition 33 и другие детали The Expanse: Osiris Reborn
Blackview представила флагманский защищённый смартфон Xplore 2 и другие новинки на IFA 2025
Пароли «admin» и другие дыры в кибербезопасности сети ресторанов Burger King выявили белые хакеры 28 мин.
Из Meta продолжается массовый исход специалистов в сфере ИИ — Цукерберг пытается его остановить, но безуспешно 30 мин.
Microsoft тестирует новые ИИ-функции в «Проводнике» Windows 11 32 мин.
Бывший сотрудник подал на WhatsApp в суд из-за игнорирования проблем с кибербезопасностью 3 ч.
Соцсети заполонили боты: Сэм Альтман пожаловался, что интернет стал искусственным из-за ИИ 5 ч.
Meta обвинили в помехах исследованиям о рисках для детей в Instagram и других платформах 5 ч.
В открытый доступ попало ещё больше геймплея отменённой Prey 2 5 ч.
AMD выпустила графический драйвер с поддержкой Borderlands 4 и Hell Is Us 6 ч.
«Захватывающие новости», эксклюзивные анонсы и трейлеры: в рамках Tokyo Game Show 2025 пройдут игровые презентации Xbox и PC Gaming Show 6 ч.
В Hollow Knight: Silksong нашли секретный чит-код, который делает игру ещё сложнее 6 ч.
Asus запустила продажи видеокарты ProArt GeForce RTX 5080 OC с отделкой под дерево и USB-C 6 мин.
QuantumScape показала первый в мире транспорт на твердотельных аккумуляторах — модифицированный мотоцикл Ducati V21L 11 мин.
Быстрее и «умнее»: SiFive представила второе поколени RISC-V-ядер Intelligent 25 мин.
До 6,4 Гбит/с по воздуху — Tarana представила второе поколение своей ngFWA-платформы 2 ч.
Chieftec показала на IFA 2025 новые корпуса, блоки питания и СЖО 2 ч.
d-Matrix представила 400GbE-адаптер JetStream для объединения своих ИИ-ускорителей 2 ч.
Смартфон среднего уровня Oppo A6 Pro получил 120-Гц экран OLED, чип Dimensity 7300 и батарею на 7000 мА·ч 3 ч.
Dreame построит в Германии завод по производству «самых быстрых машин в мире» 4 ч.
5G-модем Apple C1 показал производительность, сопоставимую с аналогом Qualcomm в свежих тестах 4 ч.
Xbox Cloud Gaming станет доступен в электромобилях стараниями LG 4 ч.