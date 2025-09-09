Microsoft тестирует новые ИИ-функции в «Проводнике» Windows 11

Компания Microsoft тестирует новые функции на базе искусственного интеллекта, которые позволят пользователям Windows 11 взаимодействовать с изображениями и документами в «Проводнике» без необходимости открывать сами файлы. Речь идёт о так называемых «ИИ-действиях», которые на данный момент позволяют удалить фон, какие-либо объекты или размыть фон в файлах форматов JPG, JPEG и PNG.

Полный список ИИ-действий в «Проводнике» также включает в себя инструмент для осуществления поиска по любому из имеющихся в коллекции изображений через поисковую систему Microsoft Bing. «С помощью ИИ-действий в «Проводнике» вы можете более глубоко взаимодействовать со своими файлами. Просто кликните правой кнопкой мыши, чтобы выполнить такие действия, как редактирование изображений или обобщение текста в документах», — прокомментировали данный вопрос в Microsoft.

Там также добавили, что, как и в случае с Click to Do, ИИ-действия в «Проводнике» позволят оставаться в курсе событий, задействовав возможности искусственного интеллекта для использования инструментов редактирования в приложениях или функции Copilot без необходимости открывать файл. На данный момент упомянутые нововведения доступны участникам программы предварительной оценки Windows Insider на канале Canary, которые используют бета-версии Windows 11. Потребуется обновить ОС до бета-версии Windows 11 под номером 27938.

В ней же появилось новое диалоговое окно в разделе «Параметры» — «Конфиденциальность и защита» — «Создание текста и изображений». В нём отображается информация о том, какие сторонние приложения недавно использовали генеративные алгоритмы в Windows, а также предоставляется возможность контролировать, каким приложениям разрешено задействовать ИИ-модели.