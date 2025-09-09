QuantumScape показала первый в мире транспорт на твердотельных аккумуляторах — модифицированный мотоцикл Ducati V21L

Разработчик твердотельных аккумуляторов QuantumScape и входящий в Volkswagen Group производитель батарей PowerCo продемонстрировали работу твердотельных литий-металлических элементов питания на действующем транспортном средстве — модифицированном мотоцикле Ducati.

Американская компания QuantumScape выступает одним из лидеров в разработке твердотельных аккумуляторов и, возможно, ближе всех в своём сегменте подошла к их массовому выпуску для электротранспорта. Volkswagen Group и входящая в неё PowerCo являются долгосрочными инвесторами в технологии QuantumScape; автомобильный концерн уже не первый год занимается испытаниями прототипов батарей американской компании, и PowerCo дала им высокую оценку. В прошлом году PowerCo заключила соглашение и получила неисключительную лицензию на массовое производство твердотельных аккумуляторов QuantumScape.

На выставке IAA Mobility в Мюнхене QuantumScape, Volkswagen Group и PowerCo продемонстрировали модифицированный электрический мотоцикл Ducati V21L, работающий на твердотельных элементах QSE-5. Они были изготовлены с использованием производственного процесса QuantumScape Cobra — безанодная батарея компании впервые была установлена на находящееся в массовом производстве транспортное средство. В текущем исполнении, заявил разработчик, они поддерживают быструю зарядку, доходя от 10 % до 80 % всего за 12 минут — прочие технические характеристики аккумуляторов пока не уточняются. Сроки их появления в серийных транспортных средствах участники презентации тоже не сообщили.