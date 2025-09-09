Антиспам-сервис Microsoft начал блокировать безопасные ссылки в Teams и Exchange Online, и отправлять письма в карантин

Microsoft работает над исправлением ошибки, из-за которой антиспам-сервис компании ошибочно блокирует переход по ссылкам пользователям Exchange Online и Teams и помещает некоторые их письма в карантин. 5 сентября администраторы Exchange Online и Teams стали получать оповещения с заголовком «Обнаружен переход по потенциально вредоносному URL-адресу, связанный с одним пользователем», хотя ранее эти URL-адреса уже были проверены и признаны безопасными.

Microsoft пояснила, что проблема вызвана тем, что антиспам-модуль ошибочно помечает URL-адреса как потенциально вредоносные, что также привело к помещению некоторых писем в карантин. «Мы выявили более 6000 затронутых URL-адресов и работаем над их разблокировкой [...] для восстановления любых сообщений или URL-адресов, которые были ошибочно помечены. Наши специалисты выявили новое подмножество затронутых URL-адресов и работают над устранением этого нового набора и всех оставшихся затронутых сообщений. Мы уверены, что большая часть проблем устранена, и активно работаем над устранением остаточных проблем, одновременно проводя анализ первопричин», — сообщила компания 8 сентября.

По словам Microsoft, сейчас в алгоритмы работы антиспам-сервиса уже внесены необходимые исправления, но инженеры компании продолжают работать над устранением последствий, вызванных блокировкой большего количества URL-адресов. Хотя компания не раскрыла количество пострадавших клиентов или регионы, затронутые этими проблемами, инцидент был классифицирован как оказывающий заметное влияние на пользователей.

На протяжении 2025 года Microsoft неоднократно устраняла подобные проблемы. В мае компания исправила ошибку, из-за которой модель машинного обучения помечала письма из учётных записей Gmail в Exchange Online как спам. Месяцем ранее была обнаружена проблема машинного обучения, которая отправляла письма Adobe в Exchange Online в спам. В марте Microsoft исправила ложное срабатывание Exchange Online, из-за которого системы защиты от спама ошибочно помещали письма некоторых пользователей в карантин.