Alterego представила носимое устройство с «почти телепатическими способностями» для общения со скоростью мысли

Стартап Alterego продемонстрировал «первое в мире носимое устройство с почти телепатическими возможностями». По словам производителя, оно позволит людям общаться «бесшумно, естественно и со скоростью мысли».

Гендиректор и соучредитель компании Alterego Арнав Капур (Arnav Kapur) начал работу над первыми версиями устройства в подразделении Media Lab Массачусетского технологического института. Второй соучредитель проекта и операционный директор Макс Ньюлон (Max Newlon) уже имеет опыт развития стартапа до уровня компании с оценкой в $1 млрд.

печать со скоростью мысли без клавиатуры;

восстановление речи для людей с ограниченными возможностями;

бесшумный поиск в интернете;

управление приложениями и устройствами без помощи рук;

вопросы об объектах мира вокруг — имеются встроенные камеры;

бесшумные, конфиденциальные разговоры с другими людьми;

новый уровень взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

Изображения анонсированного гаджета Alterego пока отсутствуют, но известно, что крепится он в районе ушей, располагается преимущественно на затылке и имеет встроенные камеры. При помощи мысленной команды можно добавлять заметки на смартфоне или просто набирать текст. В одном из примеров Капур указал на фрагмент изображения на картинке и мысленно задал вопрос об этом фрагменте; в другом к нему присоединился Ньюлон, и они обменялись репликами при помощи мысленных команд — система озвучивала адресату то, что подумал собеседник. Ещё одной интересной функцией оказалось общение с носителями других языков — предусмотрена возможность перевода.

Технические основы работы устройства Alterego пока не уточняются. Но производитель отметил, что система не транслирует глубокие мысли человека, а «в пассивном режиме распознаёт едва заметные сигналы, которые мозг посылает в речевую систему, прежде чем слова произносятся вслух» — проще говоря, «она никогда не читает мысли» в классическом понимании. Прочих подробностей в Alterego не сообщили.