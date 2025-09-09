Сегодня 09 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Alterego представила носимое устройство ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Alterego представила носимое устройство с «почти телепатическими способностями» для общения со скоростью мысли

Стартап Alterego продемонстрировал «первое в мире носимое устройство с почти телепатическими возможностями». По словам производителя, оно позволит людям общаться «бесшумно, естественно и со скоростью мысли».

Источник изображения: x.com/alterego_io

Источник изображения: x.com/alterego_io

Гендиректор и соучредитель компании Alterego Арнав Капур (Arnav Kapur) начал работу над первыми версиями устройства в подразделении Media Lab Массачусетского технологического института. Второй соучредитель проекта и операционный директор Макс Ньюлон (Max Newlon) уже имеет опыт развития стартапа до уровня компании с оценкой в $1 млрд.

  • печать со скоростью мысли без клавиатуры;
  • восстановление речи для людей с ограниченными возможностями;
  • бесшумный поиск в интернете;
  • управление приложениями и устройствами без помощи рук;
  • вопросы об объектах мира вокруг — имеются встроенные камеры;
  • бесшумные, конфиденциальные разговоры с другими людьми;
  • новый уровень взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

Изображения анонсированного гаджета Alterego пока отсутствуют, но известно, что крепится он в районе ушей, располагается преимущественно на затылке и имеет встроенные камеры. При помощи мысленной команды можно добавлять заметки на смартфоне или просто набирать текст. В одном из примеров Капур указал на фрагмент изображения на картинке и мысленно задал вопрос об этом фрагменте; в другом к нему присоединился Ньюлон, и они обменялись репликами при помощи мысленных команд — система озвучивала адресату то, что подумал собеседник. Ещё одной интересной функцией оказалось общение с носителями других языков — предусмотрена возможность перевода.

Технические основы работы устройства Alterego пока не уточняются. Но производитель отметил, что система не транслирует глубокие мысли человека, а «в пассивном режиме распознаёт едва заметные сигналы, которые мозг посылает в речевую систему, прежде чем слова произносятся вслух» — проще говоря, «она никогда не читает мысли» в классическом понимании. Прочих подробностей в Alterego не сообщили.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В США разработали настолько хороший «считыватель мыслей», что ему понадобилось стоп-слово
iPad и другими устройствами Apple теперь можно управлять силой мысли
Neuralink намерен ежегодно устанавливать импланты в мозг 20 000 человек и получать не менее $1 млрд выручки
Doogee представила на IFA 2025 беспроводные наушники для плавания, защищённые смарт-часы и не только
Представлена международная версия умных очков Rokid Glasses за $499
Электрический микрокар Astraux Mini EV обойдётся первым покупателям всего в €5999
Теги: alterego, мозг, чтение мыслей
alterego, мозг, чтение мыслей
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Сегодня — презентация Apple, на которой покажут iPhone 17 Air и другие новинки
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии
Межзвёздная комета «Оумуамуа» может оказаться фрагментом «экзо-Плутона» — и далеко не единственным
Злоумышленники стали проявлять повышенный интерес к доменам российских компаний
«Как можно более твёрдая» научная фантастика, продолжительность на уровне Clair Obscur: Expedition 33 и другие детали The Expanse: Osiris Reborn
По мотивам «Повести временных лет» выпустят MMORPG на стыке научной фантастики и фэнтези с «эпической историей» и геймплеем «нового уровня» 2 ч.
Антиспам-сервис Microsoft начал блокировать безопасные ссылки в Teams и Exchange Online, и отправлять письма в карантин 2 ч.
Пароли «admin» и другие дыры в кибербезопасности сети ресторанов Burger King выявили белые хакеры 3 ч.
Из Meta продолжается массовый исход специалистов в сфере ИИ — Цукерберг пытается его остановить, но безуспешно 3 ч.
Microsoft тестирует новые ИИ-функции в «Проводнике» Windows 11 3 ч.
Бывший сотрудник подал на WhatsApp в суд из-за игнорирования проблем с кибербезопасностью 5 ч.
Соцсети заполонили боты: Сэм Альтман пожаловался, что интернет стал искусственным из-за ИИ 6 ч.
Meta обвинили в помехах исследованиям о рисках для детей в Instagram и других платформах 6 ч.
В открытый доступ попало ещё больше геймплея отменённой Prey 2 7 ч.
AMD выпустила графический драйвер с поддержкой Borderlands 4 и Hell Is Us 7 ч.
Геотермальная энергия стоит очень дорого, но стартап Dig Energy обещает снизить затраты на 80 % 20 мин.
Alterego представила носимое устройство с «почти телепатическими способностями» для общения со скоростью мысли 2 ч.
Бескабельные серверы и стойки Softbank помогут роботам вытеснить людей из ЦОД 2 ч.
Asus запустила продажи видеокарты ProArt GeForce RTX 5080 OC с отделкой под дерево и USB-C 2 ч.
QuantumScape показала первый в мире транспорт на твердотельных аккумуляторах — модифицированный мотоцикл Ducati V21L 2 ч.
Быстрее и «умнее»: SiFive представила второе поколени RISC-V-ядер Intelligent 3 ч.
До 6,4 Гбит/с по воздуху — Tarana представила второе поколение своей ngFWA-платформы 3 ч.
Chieftec показала на IFA 2025 новые корпуса, блоки питания и СЖО 3 ч.
d-Matrix представила 400GbE-адаптер JetStream для объединения своих ИИ-ускорителей 4 ч.
Смартфон среднего уровня Oppo A6 Pro получил 120-Гц экран OLED, чип Dimensity 7300 и батарею на 7000 мА·ч 5 ч.