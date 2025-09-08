Сегодня 09 сентября 2025
Midea показала бытовую технику с ИИ и другие новинки на выставке IFA 2025

На выставке IFA 2025 компания Midea представила масштабную концепцию Master Your Home — «Освой свой дом», сделав упор на умные устройства и сценарии, которые помогают сделать быт эффективнее. Экспозиция была организована по пяти направлениям: Space Master, Xpress Master, Smart Master, Ecomaster и новой встраиваемой линейке Built-In Kitchen Series. Общий вектор — интеграция ИИ, экономия места и электроэнергии, а также продуманный дизайн под запросы домохозяйств.

Блок Smart Master демонстрирует, как Midea встраивает «ИИ, который заботится» в бытовую технику: алгоритмы в реальном времени анализируют привычки, мягко подстраивают параметры и работают на опережение. В кондиционерах это контекстные голосовые команды, в духовых шкафах — предиктивные кулинарные режимы, подбирающие нагрев и время под конкретное блюдо. Параллельно Ecomaster отвечает за интеллектуальное управление энергопотреблением всего парка техники: система балансирует мощность и режимы работы приборов, позволяя сократить расход электричества — по данным Midea, до 30 %.

Кухня у Midea превращается в гибкий центр дома. Серия Space Master решает проблему дефицита места: холодильник с технологией MegaMax предлагает больше полезного объёма. В том же духе «много в малом» работает и компактная техника: духовой шкаф-аэрофритюрница предлагает девять режимов приготовления и жарку с до 90 % меньшим количеством жира.

Линейка Xpress Master экономит время: двухзонная аэрофритюрница с XPRESSYNC объединяет фритюрницу и мини-печь в «стек» и готовит два блюда одновременно без смешения ароматов, а встраиваемая Steak Oven с мощным нагревом и металлическим поддоном обеспечивает ресторанную прожарку стейков дома. Одновременно Midea продвигает «комбайны» нового поколения: One Oven объединяет аэрофритюрницу, микроволновку, пароварку и традиционную духовку в одном корпусе — типичный «умный» ответ на ограниченную площадь кухни.

«Умный дом» у Midea — это не только кухня. На фронте уборки — портативный пылесос для сухой и влажной уборки AT6 Ultra Wet-Dry с впечатляющей тягой 24 000 Па, трёхгранной щёткой для работы у плинтусов и складывающейся конструкцией для уборки под мебелью. Базовая станция не ограничивается промывкой швабры: горячая вода, горячая сушка и дезодорация поддерживают гигиену устройства на уровне пола, который оно очищает.

В экосистеме Midea тему «умной» уборки продолжает бренд Eureka, представивший не только беспроводные пылесосы, но и роботы-пылесосы для автоматической уборки. Решения бренда предлагают систему Dual-Direction и пиковую тягу 24 000 Па, а полностью обновлённая станция самоочистки упрощает обслуживание.

Наконец, Midea отметила пятилетие глобального партнёрства с «Манчестер Сити» и анонсировала будущее размещение своего логотипа на рукаве футбольной формы «Барселоны». На стенде это обыграли интерактивно: гости могли забить мяч в стиральную машину за 15 секунд и получить сувенир.

Теги: midea, робот-пылесос, ifa 2025, ии
