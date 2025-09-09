Сегодня 09 сентября 2025
«Она для энтузиастов, готовых потратиться»: Lenovo попыталась оправдать высокую цену Legion Go 2

Компания Lenovo представила портативную консоль Legion Go второго поколения со стартовой ценой от $1100 за модель с процессором AMD Ryzen Z2. В конфигурации с более производительным чипом Ryzen Z2 Extreme устройство оценивается в $1350. Новая модель портативной приставки по стоимости позиционируется ближе к игровым ноутбукам, но Lenovo попыталась оправдать высокую стоимость устройства.

Источник изображений: Lenovo

В интервью PC Watch Japan представители Lenovo объяснили, что Legion Go 2 использует дорогостоящие компоненты, включая процессоры серии Ryzen Z2, 8,8-дюймовый OLED-экран с разрешением WUXGA (1920 × 1200 пикселей) и частотой обновления 144 Гц, съёмные контроллеры, а также эргономичный корпус. Представители компании заявили, что устройство ориентировано в первую очередь на энтузиастов, готовых заплатить высокий ценник.

Источник изображения: BestBuy

«Legion Go 2 неизбежно стоит дороже, поскольку каждый компонент в приставке — высокопроизводительный процессор, OLED-дисплей, съёмные контроллеры и эргономичный корпус — дорогой. Именно поэтому Legion Go 2 ориентирован на геймеров-энтузиастов, готовых вкладывать средства в своё хобби. Эти пользователи ценят возможность кастомизации оборудования и самостоятельной сборки, и они выберут именно такое оборудование, даже если оно дорогое. Конечно, продукты для энтузиастов могут не представлять большой сегмент рынка, но мы считаем, что он всё же важен для укрепления позиций нашего бренда. Тем, кто ищет что-то более доступное, мы предлагаем серию Legion Go S. Модель Legion Go S делает акцент на удобстве использования “из коробки” и также доступна в версии с SteamOS», — заявили представители компании Lenovo на выставке IFA 2025, отвечая на вопрос об оправданности высокой цены 999 евро в Европе за базовую версию приставки.

Источник изображения: BestBuy

Конкуренты Legion Go 2 в лице MSI Claw A8 и Asus Xbox ROG Ally тоже доступны или ожидаются в Европе по ценам от 999 евро. Пока это единственные системы на базе процессоров Ryzen Z2 Extreme. Устройство Asus имеет специальную версию с искусственным интеллектом, которая добавит ряд дополнительных функций, таких как масштабирование изображения на системном уровне, а также специальные оптимизации Windows, которые появятся и в Lenovo Legion Go 2 в 2026 году.

Источник:

