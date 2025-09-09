Сегодня 09 сентября 2025
Глава AMD Лиза Су выступит с докладом на CES 2026 — ожидаются анонсы о новых Ryzen, Radeon и Instinct

Глава компании AMD Лиза Су (Lisa Su) выступит с докладом на крупнейшей выставке электроники CES 2026 в начале января будущего года. «Красная» команда представит на предстоящем мероприятии новые потребительские продукты, а также серверные решения.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Последний раз Лиза Су выступала с докладом на выставке CES в 2023 году, где анонсировала процессоры серии Ryzen 7000X3D, мобильные чипы серии Ryzen 7040, а также мобильные видеокарты Radeon RX 7000M. Появление главы AMD на этом мероприятии может означать крупные анонсы. Если верить пресс-релизу предстоящего мероприятия AMD на CES, компания может рассказать о новых процессорах Ryzen, видеокартах Radeon, ИИ-ускорителях Instinct AI, а также о линейках серверных процессоров EPYC.

«В своём докладе доктор Су расскажет, как обширное портфолио центральных и графических процессоров, средств для адаптивных вычислений, а также программного обеспечения и решений для ИИ от AMD позволяет клиентам и партнёрам решать важнейшие мировые задачи. От лидерства процессоров AMD EPYC в центрах обработки данных до ускоренных вычислений, обеспечиваемых графическими процессорами AMD Instinct, а также достижений, обеспечиваемых процессорами Ryzen и графикой Radeon в ПК с ИИ и играх — технологии AMD продолжают стимулировать инновации», — говорится в пресс-релизе CES.

На данный момент можно лишь предположить, что именно может показать или анонсировать AMD на предстоящей CES 2026. Учитывая предыдущие утечки и слухи, речь может идти о новой графической архитектуре UDNA, представляющей собой унифицированное решение для потребительских видеокарт и специализированных ИИ-ускорителей. Согласно слухам, AMD может отказаться от RDNA 5 и перейти сразу к UDNA. В процессорном сегменте нас может ожидать анонс архитектуры Zen 6. В рамках этой архитектуры ожидаются настольные процессоры Ryzen серии Olympic Ridge и мобильные Medusa Point. Также компания может сделать анонсы относительно линейки ИИ-ускорителей Instinct.

Доклад AMD ожидается 6 января в 1:30 ночи по московскому времени.

Теги: ces 2026, amd, мероприятие
