Представлен iPhone Air: самый тонкий iPhone всех времён с «производительностью уровня MacBook»

Помимо базового iPhone 17 компания Apple представила сегодня iPhone Air — пожалуй, самый ожидаемый смартфон Apple за последние годы. Новинка обладает удивительно тонким корпусом (и сильно торчащей из него камерой), но при этом, по словам Apple, обладает высокой прочностью: «iPhone Air прочнее любого iPhone из когда-либо созданных».

iPhone Air выполнен в корпусе толщиной всего 5,6 мм, который изготовлен из титана, что по заверениям Apple делает новинку самым прочным iPhone из когда-либо выпущенных. Спереди и сзади смартфон покрывает прочное стекло Ceramic Shield 2. Новинка оснащена 6,5-дюймовым дисплеем OLED с частотой обновления до 120 Гц.

Новый iPhone Air оснащен 6,5-дюймовым дисплеем ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Он также имеет пиковую яркость 3000 кд/м2. В верхней части экрана расположился вырез Dinamic Island с новой 18-мегапиксельной фронтальной камерой с поддержкой функции Center Stage, которая также есть у обычного iPhone 17. За счёт квадратного сенсора теперь не нужно поворачивать смартфон в горизонтальный режим для съёмки групповых селфи — камера сама переключится в него по нажатию кнопки.

Тыльная камера всего одна, но Apple постаралась выжать из неё максимум. Компания заявляет, что новый 48-Мп модуль даёт эквивалент четырёх объективов — с эквивалентным фокусным расстоянием 26, 28, 35 и 52 мм (двукратный зум). Применён Quad-Bayer-датчик с пикселями размером 1 мкм и светосильная оптика с апертурой f/1.6. Поддерживается запись видео в формате 4K60 Dolby Vision и режим Action.

В основе iPhone Air лежит «самый энергоэффективный» процессор, из когда-либо созданных Apple — A19 Pro. Новинка включает шестиядерный центральный процессор и обновлённый пятиядерный графический процессор, а также улучшенный ИИ-движок. В итоге однокристальная платформа предлагает «производительность уровня MacBook в iPhone».

iPhone Air оснащен чипом N1 — новым беспроводным контроллером Apple, который поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и протокол умного дома Thread. Помимо поддержки беспроводных технологий последнего поколения, N1 улучшает общую производительность и надежность таких функций, как «Точка доступа» и AirDrop. iPhone Air также оснащен сотовым модемом Apple C1X. Он работает до двух раз быстрее, чем дебютный C1, и при использовании тех же сотовых технологий он даже быстрее, чем модем Qualcomm в iPhone 16 Pro, при этом потребляет на 30 % меньше энергии.

Интересной особенностью iPhone Air является то, что он будет доступен исключительно с eSIM — слотом для физической SIM-карты пришлось пожертвовать в угоду толщине.

Apple не уточняет ёмкость батареи iPhone Air, но отмечает, что постаралась оставить максимум места для батареи. В сочетании с энергоэффективным чипов и оптимизациями ПО, по словам Apple, новый iPhone Air обеспечивает «фантастическое время автономной работы в течение всего дня».

В продажу iPhone Air поступил одновременно с остальными новинками 19 сентября. Стоимость базовой версии с 256 Гбайт памяти составит $999.