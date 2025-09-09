Представлены беспроводные наушники Apple AirPods Pro 3 с живым переводом и датчиком пульса за $249

Apple представила беспроводные внутриканальные наушники AirPods Pro 3 — первое крупное обновление устройства за последние три года. Новинка отличается студийным качеством звучания, обновлённым дизайном и более эффективным шумоподавлением. Кроме того, компания повысила прочность наушников, добавила новый датчик сердечного ритма и функцию перевода в реальном времени.

AirPods Pro 3 построены на новой многопортовой акустической архитектуре, которая точно контролирует воздушный поток, доставляющий звук в ухо, обеспечивая пространственное звучание и расширяя звуковую сцену. Используя адаптивный эквалайзер нового поколения, наушники обеспечивают воспроизведение басов и чистоту вокала на высоких частотах. Благодаря более персонализированной функции Transparency собственный голос пользователя и голоса собеседника звучат более естественно.

Как сообщает Apple, AirPods Pro 3 обеспечивают «лучшее в мире активное шумоподавление (ANC) среди беспроводных наушников-вкладышей» — они подавляют до двух раз больше шума, чем AirPods Pro предыдущего поколения, и в четыре раза больше, чем оригинальные AirPods Pro. Это стало возможным благодаря мощным микрофонам и передовой технологии обработки звука в сочетании с новыми пенными амбушюрами для пассивной шумоизоляции.

Чтобы улучшить посадку наушников, компания полностью переработала внутреннюю архитектуру на основании более чем 10 тыс. сканирований ушей и более чем 100 тыс. часов исследований пользователей, сделав AirPods Pro 3 ещё меньше. Новая конструкция основана на наборе данных из более чем 300 млн точек. В сочетании с новыми амбушюрами с пенным наполнителем, которые теперь доступны в пяти размерах, AirPods Pro 3 обеспечивают устойчивую посадку в ушах и более надёжную фиксацию во время таких занятий, как бег, интенсивные интервальные тренировки, йога и т. д. AirPods Pro 3 соответствуют стандарту IP57 по защите от пота и воды, что позволяет брать их с собой на тренировки в любую погоду.

AirPods Pro 3 получили «самый маленький» датчик сердечного ритма собственной разработки Apple — специализированный фотоплетизмографический (PPG) сенсор, который «излучает невидимый инфракрасный свет импульсами 256 раз в секунду для измерения поглощения света в кровотоке».

Благодаря использованию датчиков акселерометра AirPods Pro, гироскопа, GPS и новой встроенной ИИ-модели на iPhone пользователи могут запускать до 50 различных типов тренировок. В фитнес-приложении для iPhone также появился новый режим тренировок Workout Buddy, который использует Apple Intelligence для отслеживания данных о тренировках и истории занятий, а также для создания персонализированных рекомендаций.

Apple также добавила в AirPods Pro 3 новую функцию живого перевода, доступную в бета-версии на английском, французском, немецком, португальском и испанском языках. К концу года у неё появится поддержка ещё четырёх языков: итальянского, японского, корейского и упрощённого китайского. При этом функция активного шумоподавления AirPods снижает громкость речи собеседника, позволяя сосредоточиться на переводе и при этом оставаться на связи.

Apple также увеличила продолжительность автономной работы наушников: при прослушивании музыки с включённым активным шумоподавлением AirPods Pro 3 работают до восьми часов — на 33 % дольше, чем модель предыдущего поколения.

Следует отметить, что AirPods Pro 3 на 40 % изготовлены из переработанных материалов, включая 100 % переработанного кобальта в аккумуляторе и 65 % переработанного пластика в корпусе. Для производства наушников используется 40 % возобновляемой электроэнергии — такой как энергия ветра и солнца.

AirPods Pro 3 уже доступны для оформления предзаказа по цене $249. Их поставки начнутся 19 сентября.