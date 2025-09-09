Apple представила смарт-часы Watch Series 11 — самые тонкие, с 5G и детектором гипертонии за $399

Apple представила смарт-часы Apple Watch Series 11. Внешне они похожи на предшественника, но являются самыми тонкими смарт-часами Apple. Новое устройство предлагает поддержку функций мониторинга здоровья, сотовой связи 5G и более прочное стекло.

Apple Watch Series 11 — первые смарт-часы Apple с поддержкой 5G и обновлённой антенной сотовой связи, которая обеспечивает лучшее покрытие в зонах со слабым сигналом. Как и наушники AirPods Pro 3, часы будут поддерживать функцию синхронного перевода.

Также Apple Watch Series 11 — это первые смарт-часы компании с функцией мониторинга гипертонии. Она использует оптический датчик сердечного ритма, но вместо предоставления оценки по запросу работает в фоновом режиме. Часы собирают и анализируют данные за 30 дней, выявляя признаки, которые могут указывать на развитие гипертонии. Новая функция «Оценка сна» анализирует такие показатели, как продолжительность и фазы сна, помогая владельцу лучше оценить качество ночного отдыха.

Apple заявляет, что Watch Series 11 способны работать «до 24 часов» без подзарядки. Устройство будет предлагаться в цветах «угольно-чёрный», «серый космос», «розовое золото» и «серебристый» для версии из переработанного алюминия, а также в натуральном, золотом и сланцевом вариантах для версии из полированного титана. Смарт-часы оснащены новым защитным стеклом Apple Ion-X. В нём используется покрытие из керамических частиц, нанесённых на атомном уровне, что делает его вдвое более устойчивым к царапинам по сравнению с предыдущим поколением.

Цены на Watch Series 11 начинаются с $399 за уменьшенную версию с 42-мм дисплеем, оснащённую только GPS-модулем (такая же цена, как и у базовой версии Apple Watch Series 10). Новые Watch Series 11 можно предзаказать уже сегодня, а их поставки начнутся 19 сентября.

Apple Watch Series 11 будут выпущены одновременно с watchOS 26 — новейшей версией операционной системы для умных часов. Она включает поддержку жеста взмаха запястья: с его помощью можно отклонять входящие вызовы и уведомления, выключать будильники, а также возвращаться к циферблату. Кроме того, часы получат ИИ-функцию Workout Buddy, которая использует Apple Intelligence для предоставления персонализированных рекомендаций по тренировкам и даже мотивирующих бесед. Ещё одной особенностью watchOS 26 станет новый язык дизайна Liquid Glass, который появится и на других устройствах Apple.