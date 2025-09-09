Сегодня 09 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Apple представила смарт-часы Watch Serie...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple представила смарт-часы Watch Series 11 — самые тонкие, с 5G и детектором гипертонии за $399

Apple представила смарт-часы Apple Watch Series 11. Внешне они похожи на предшественника, но являются самыми тонкими смарт-часами Apple. Новое устройство предлагает поддержку функций мониторинга здоровья, сотовой связи 5G и более прочное стекло.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

Apple Watch Series 11 — первые смарт-часы Apple с поддержкой 5G и обновлённой антенной сотовой связи, которая обеспечивает лучшее покрытие в зонах со слабым сигналом. Как и наушники AirPods Pro 3, часы будут поддерживать функцию синхронного перевода.

Также Apple Watch Series 11 — это первые смарт-часы компании с функцией мониторинга гипертонии. Она использует оптический датчик сердечного ритма, но вместо предоставления оценки по запросу работает в фоновом режиме. Часы собирают и анализируют данные за 30 дней, выявляя признаки, которые могут указывать на развитие гипертонии. Новая функция «Оценка сна» анализирует такие показатели, как продолжительность и фазы сна, помогая владельцу лучше оценить качество ночного отдыха.

Apple заявляет, что Watch Series 11 способны работать «до 24 часов» без подзарядки. Устройство будет предлагаться в цветах «угольно-чёрный», «серый космос», «розовое золото» и «серебристый» для версии из переработанного алюминия, а также в натуральном, золотом и сланцевом вариантах для версии из полированного титана. Смарт-часы оснащены новым защитным стеклом Apple Ion-X. В нём используется покрытие из керамических частиц, нанесённых на атомном уровне, что делает его вдвое более устойчивым к царапинам по сравнению с предыдущим поколением.

Цены на Watch Series 11 начинаются с $399 за уменьшенную версию с 42-мм дисплеем, оснащённую только GPS-модулем (такая же цена, как и у базовой версии Apple Watch Series 10). Новые Watch Series 11 можно предзаказать уже сегодня, а их поставки начнутся 19 сентября.

Apple Watch Series 11 будут выпущены одновременно с watchOS 26 — новейшей версией операционной системы для умных часов. Она включает поддержку жеста взмаха запястья: с его помощью можно отклонять входящие вызовы и уведомления, выключать будильники, а также возвращаться к циферблату. Кроме того, часы получат ИИ-функцию Workout Buddy, которая использует Apple Intelligence для предоставления персонализированных рекомендаций по тренировкам и даже мотивирующих бесед. Ещё одной особенностью watchOS 26 станет новый язык дизайна Liquid Glass, который появится и на других устройствах Apple.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дебютировали Apple Watch SE 3 с усиленным стеклом, AoD, повышенной автономностью и 5G — от $249
Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max: новый дизайн, трио 48-Мп камер и другие улучшения
Представлен iPhone Air: самый тонкий iPhone всех времён с «производительностью уровня MacBook»
Apple представила iPhone 17: старый дизайн, новый чип и наконец-то 120-Гц экран
Alterego представила носимое устройство с «почти телепатическими способностями» для общения со скоростью мысли
Doogee представила на IFA 2025 беспроводные наушники для плавания, защищённые смарт-часы и не только
Теги: смарт-часы, apple watch series 11, apple
смарт-часы, apple watch series 11, apple
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Canon перевыпустила «мыльницу» 2016 года — функций стало меньше, а цена выше
«Как можно более твёрдая» научная фантастика, продолжительность на уровне Clair Obscur: Expedition 33 и другие детали The Expanse: Osiris Reborn
Сегодня — презентация Apple, на которой покажут iPhone 17 Air и другие новинки
Apple представила iPhone 17: старый дизайн, новый чип и наконец-то 120-Гц экран
Представлен iPhone Air: самый тонкий iPhone всех времён с «производительностью уровня MacBook»
Для Kingdom Come: Deliverance 2 вышло большое сюжетное дополнение Legacy of the Forge и крупное обновление 1.4 17 мин.
Atari решила выпустить метроидванию Adventure of Samsara в один день с Hollow Knight: Silksong — пиковый онлайн в Steam достиг 12 человек 2 ч.
«До сих пор отходим от похмелья»: разработчики Ghost of Yotei с размахом отпраздновали перенос GTA VI 3 ч.
Нейросеть Google Veo 3 научилась создавать вертикальные видео для соцсетей 4 ч.
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще 5 ч.
По мотивам «Повести временных лет» выпустят MMORPG на стыке научной фантастики и фэнтези с «эпической историей» и геймплеем «нового уровня» 6 ч.
Антиспам-сервис Microsoft начал блокировать безопасные ссылки в Teams и Exchange Online, и отправлять письма в карантин 6 ч.
Пароли «admin» и другие дыры в кибербезопасности сети ресторанов Burger King выявили белые хакеры 7 ч.
Из Meta продолжается массовый исход специалистов в сфере ИИ — Цукерберг пытается его остановить, но безуспешно 7 ч.
Microsoft тестирует новые ИИ-функции в «Проводнике» Windows 11 7 ч.
Apple объявила дату выхода iOS 26 со «стеклянным» дизайном для всех совместимых устройств 12 мин.
Представлен беспроводной контроллер Apple N1 для Wi-Fi 7 и Bluetooth 6 в новых iPhone 24 мин.
Apple представила плечевой ремешок для iPhone 17 Air за $59 и другие модные аксессуары 32 мин.
Fermi America, стоящая за мегапроектом 11-ГВт ИИ ЦОД HyperGrid с питанием от АЭС, собралась на биржу 37 мин.
Apple представила смарт-часы Watch Series 11 — самые тонкие, с 5G и детектором гипертонии за $399 41 мин.
Представлены беспроводные наушники Apple AirPods Pro 3 с живым переводом и датчиком пульса за $249 44 мин.
Дебютировали Apple Watch SE 3 с усиленным стеклом, AoD, повышенной автономностью и 5G — от $249 3 ч.
Nvidia внезапно представила ИИ-чип Rubin CPX со 128 Гбайт GDDR7 для обработки длинных контекстов 3 ч.
Стартап Modos разработал первый в мире дисплей на электронной бумаге с частотой обновления 75 Гц 4 ч.
Глава AMD Лиза Су выступит с докладом на CES 2026 — ожидаются анонсы о новых Ryzen, Radeon и Instinct 4 ч.