Apple представила смарт-часы Watch Ultra 3 со спутниковой связью и автономностью на 42 часа за $799

Apple представила умные часы Watch Ultra 3, получившие расширенные функции для мониторинга показателей здоровья, а также возможности отслеживания прогресса в занятиях фитнесом и спортом. Кроме того, Apple Watch Ultra 3 поддерживают спутниковую связь и обеспечивают до 42 часов автономной работы.

Apple Watch Ultra 3 оснащены прямоугольным энергоэффективным LTPO3 OLED-дисплеем. Устройство поддерживает сотовую связь 5G, а также двустороннюю спутниковую связь, позволяя отправлять текстовые сообщения в экстренные службы, друзьям и родственникам, а также делиться своим местоположением — даже находясь вне зоны действия мобильной сети или Wi-Fi. Все функции спутниковой связи будут бесплатны в течение двух лет.

Apple Watch Ultra 3 предлагают уведомления о повышенном артериальном давлении, предупреждая пользователей о признаках гипертонии на основе данных датчика сердечного ритма. Алгоритм работает в фоновом режиме, анализируя данные за 30-дневный период и уведомляя пользователя при обнаружении стойких признаков гипертонии.

Сообщается, что функция была разработана с использованием методов машинного обучения и данных, полученных в ходе исследований с участием более 100 тыс. человек. Её эффективность подтверждена клиническим исследованием, в котором участвовали более 2000 человек. Уведомления о гипертонии будут доступны на Apple Watch Series 9 и новее, а также на Apple Watch Ultra 2 и более поздних моделях с установленной watchOS 26.

Apple Watch Ultra 3 также позволяют отслеживать качество сна, частоту сердечных сокращений, температуру запястья, уровень кислорода в крови и частоту дыхания — и даже выявлять возможное апноэ во сне.

Пользователям Apple Watch Ultra 3 также доступен Workout Buddy — первый в своём роде фитнес-сервис на базе Apple Intelligence, который анализирует данные о тренировках и историю активности пользователя, чтобы предоставлять персонализированные рекомендации в ходе занятия на основе таких показателей, как пульс, темп, пройденное расстояние и т. д. Workout Buddy будет доступен на английском языке для некоторых популярных видов тренировок на смарт-часах Apple Watch с Bluetooth-наушниками при наличии рядом iPhone с поддержкой Apple Intelligence.

Apple Watch Ultra 3 доступны для предзаказа по цене от $799 в корпусе цвета «натуральный титан» и «чёрный титан», начало поставок намечено на 19 сентября.