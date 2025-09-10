Apple выпустит macOS Tahoe с интерфейсом Liquid Glass 15 сентября

Компания Apple выпустила масштабное обновление пользовательского интерфейса для macOS, которое будет доступно с 15 сентября под названием macOS Tahoe (версия 26) для всех совместимых моделей ноутбуков и настольных компьютеров Mac, включая устройства на базе процессоров Intel, для которых, правда, это станет последним крупным обновлением ПО.

Обновление, впервые анонсированное на конференции WWDC 2025 и уже прошедшее все стандартные циклы бета-тестирования, принесёт самое значительное изменение пользовательского интерфейса и дизайна за последние годы. Как сообщает The Verge, дизайн, активно использующий эффекты прозрачности, получил фирменное название Liquid Glass. Также появятся новые возможности для настройки тем оформления и расширенные функции для поисковой системы Spotlight, которые позволяют выполнять действия в приложениях прямо из строки запуска.

Среди прочих нововведений можно отметить историю буфера обмена, отдельное приложение «Телефон» и полноценное приложение «Игры». Журналист из The Verge, участвовавший в тестировании обновления, отметил, что визуальный стиль Liquid Glass на больших экранах компьютеров выглядит менее навязчиво, чем на мобильных устройствах, а наибольшую практическую ценность представляют именно функциональные улучшения, такие как расширенный Spotlight и история буфера обмена, которыми он намерен активно пользоваться после финального релиза.