Repair Assistant добрался до Mac — Apple добавила калибровку компонентов в macOS 26 Tahoe

Apple представила встроенный инструмент калибровки Replacement Assistant для компьютеров Mac, расширив возможности для самостоятельного ремонта. Инструмент станет доступен 15 сентября с выходом обновления macOS 26 Tahoe и будет работать на устройствах Mac с процессорами Apple Silicon версии ОС не ниже macOS 26 Tahoe, сообщает 9to5Mac.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Впервые Replacement Assistant был представлен для iPhone и iPad в прошлом году, но теперь станет доступен и для Mac. Это особенно важно для программы самостоятельного ремонта, так как инструмент позволяет откалибровать как новые, так и ранее использовавшиеся или подлежащие замене детали. Функцию калибровки можно осуществлять для различных компонентов, включая дисплей, аккумулятор и систему камер TrueDepth.

Позже в этом году дистрибьюторы оригинальных физических компонентов начнут поставлять их для Mac независимым ремонтным мастерским. Заказ будет доступен через партнёров MobileSentrix в США и Европе, а также через Mobileparts.shop в Европе. Чтобы получить доступ к инструменту, пользователям необходимо перейти в «Системные настройки» — «Основные» — «Об этом устройстве». Если система обнаружит, что был произведён ремонт, то в разделе «Запчасти и сервис» появится опция «Перезагрузить и завершить ремонт», которая запустит необходимые процессы калибровки.

apple mac, macos, macos 26 tahoe, ремонт
