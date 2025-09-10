Сегодня 10 сентября 2025
Ультражестокий шутер Pigface, который вы...
Ультражестокий шутер Pigface, который выглядит как смесь Manhunt и Hotline Miami, получил новый трейлер и дату выхода в раннем доступе Steam

Независимый канадский разработчик-одиночка titolovesyou при поддержке издательства DreadXP объявил дату выхода в раннем доступе своего ультражестокого олдскульного шутера Pigface.

Источник изображений: DreadXP

Источник изображений: DreadXP

Напомним, titolovesyou объявил о партнёрстве с DreadXP в мае, а прошедшим летом на PC Gaming Show 2025 анонсировал августовский релиз Pigface в раннем доступе. Месяц назад, однако, премьеру перенесли на неопределённый срок.

Как стало известно, Pigface стартует в раннем доступе Steam уже 18 сентября. Полноценный релиз ожидается примерно через год. Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

События Pigface крутятся вокруг женщины с тёмным прошлым Экзит (Exit), которая в результате шантажа превратилась в наёмного убийцу. Игрокам предстоит выполнять задания, зарабатывать деньги и выйти на след того, кто за всем этим стоит.

Обещают ультранасилие, стремительный геймплей, уровни-песочницы, влияющие на стиль игры маски (дают разные умения), разнообразие подходов при выполнении заданий (включая стелс) и олдскульную графику. Пока только на английском.

На старте раннего доступа в Pigface будет больше уровней, оружия, масок и способностей, чем в июньской демоверсии. Пробное издание получило в Steam около 400 обзоров, и 97 % из них положительные.

В упомянутых откликах пользователи называют Pigface смесью Manhunt (мрачная эстетика) и Hotline Miami (динамичный геймплей), хвалят густую атмосферу и увлекательный игровой цикл.

Источники:

Теги: pigface, titolovesyou, dreadxp, шутер
