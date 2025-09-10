Космический корабль «Прогресс МС-30» нашёл пристанище на дне Тихого океана

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-30», который ранее отстыковался от Международной космической станции, успешно затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Прогресс МС-30» закончил свой полёт. Сегодня грузовой корабль был сведён с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился. По данным Центра управления полётами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — говорится в сообщении «Роскосмоса». Там также сказано, что 13 сентября место «Прогресса МС-30» на МКС займёт корабль «Прогресс МС-32», старт которого запланирован на 11 сентября.

Напомним, грузовой корабль «Прогресс МС-30» стартовал с площадки космодрома Байконур 28 февраля нынешнего года. Для выведения его в космическое пространство использовалась ракета-носитель «Союз-2.1а». Стыковка с орбитальной станцией состоялась 2 марта. Грузовой корабль доставил на МКС около 2,6 тонн груза, включая 1,1 аппаратуры и оборудования для проведения разных экспериментов, одежду, продукты питания и др. В дополнение к этому на орбитальную станцию было доставлено 950 кг топлива для заправки станции, 420 литров питьевой воды и 50 кг азота для пополнения атмосферы станции. В распоряжение космонавтов также попал новый скафандр «Орлан-МКС» №6, предназначенный для проведения работ за бортом орбитальной станции.