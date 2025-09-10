Сегодня 10 сентября 2025
В Spotify наконец появилась поддержка стриминга музыки FLAC «без потерь»

Спустя несколько лет ожидания Spotify официально анонсировала поддержку потоковой передачи музыки со сжатием без потери качества. Предложение действительно только для владельцев учётных записей на платных тарифах.

Источник изображений: spotify.com

Музыкальный стриминг впервые заговорил о музыке в качестве CD ещё в 2021 году, но при реализации плана возникли многочисленные задержки, в том числе из-за проблем с лицензированием. В последние годы сообщения инсайдеров и анализ кода приложения указывали, что платформа от своей задумки не отказалась.

Теперь она официально объявила, что реализовала для пользователей на платных тарифах поддержку музыки в формате FLAC с качеством до 24 бит / 44,1 кГц. К октябрю слушать музыку в этом формате смогут пользователи из более чем 50 стран — в ближайшее время это коснётся аудитории в Австралии, Австрии, Чехии, Дании, Германии, Японии, Новой Зеландии, Нидерландах, Португалии, Швеции, США и Великобритании.

Передачу музыки в высоком качестве можно в настройках приложения — доступны варианты для подключения по Wi-Fi, сотовой сети и для загрузки на устройство. Функция доступна на всех устройствах, но включать её придётся вручную на каждом, то есть автоматически она не активируется. В ней не будет смысла и при прослушивании музыки по Bluetooth из-за ограниченной пропускной способности стандарта — зато можно использовать технологию Spotify Connect для передачи музыки на устройства Bose, Yamaha и Bluesound через Wi-Fi.

На платформе Amazon Music звук повышенного качества появился ещё в 2019 году, но за дополнительную плату. Apple Music ввела этот формат в 2021 году на базовом тарифе. Spotify пообещала, что в новом формате будут доступны «практически все треки» из библиотеки, то есть некоторых композиций нововведение не коснётся.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
spotify, lossless, стриминг музыки
