Пауэрбанк Xiaomi Power Bank 10 000 со встроенным кабелем и мощностью 67 Вт дебютировал за пределами Китая

Компания Xiaomi объявила о старте глобальных продаж нового пауэрбанка. Речь идёт о модели Xiaomi Power Bank 10 000, которая оснащена встроенным кабелем для подключения совместимых устройств и поддерживает быструю зарядку мощностью до 67 Вт. В Китае это устройство поступило в розничную продажу ранее в этом году.

Источник изображений: Xiaomi

Новинка может заряжать одновременно до трёх устройств, а встроенный кабель с интерфейсом USB Type-C и разъём USB Type-C на корпусе поддерживают зарядку мощностью до 67 Вт. По данным производителя, с помощью пауэрбанка можно полностью зарядить смартфон Xiaomi 15 примерно за час. Выходная мощность порта USB Type-A не указана, также отсутствуют данные о распределении мощности при одновременном подключении нескольких устройств.

Power Bank 10 000 построен на базе литий-ионного аккумулятора ёмкостью 10 000 мА·ч. По данным источника, этого хватит для зарядки iPhone 16 Pro 2,2 раза или почти полного заряда батареи iPad Air 11 с чипом M3. Для отображения уровня оставшегося заряда предусмотрен небольшой дисплей. Подзарядить пауэрбанк можно с помощью источника питания мощностью до 65 Вт — полный цикл зарядки займёт 76 минут. Реализована поддержка сквозной зарядки, т. е. новинку можно использовать для подзарядки какого-либо устройства, одновременно заряжая и сам пауэрбанк. Имеется защита от перезаряда, перегрева и коротких замыканий.

Гаджет имеет габариты 115 × 66 × 26 мм и весит 247 г. Он доступен в синем и бежевом цветовых вариантах исполнения корпуса. Розничная стоимость Xiaomi Power Bank 10 000 и сроки появления на рынках разных стран ещё не были озвучены.

