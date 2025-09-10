Сегодня 10 сентября 2025
Nintendo подтвердила слухи о большом сентябрьском Nintendo Direct — когда и где смотреть

Как и предполагали августовские слухи, Nintendo всё-таки планирует провести новую игровую презентацию Nintendo Direct на неделе 40-летия своего знакового платформера Super Mario Bros.

Источник изображений: Nintendo

В соответствии со сведениями инсайдера SwitchForce, следующий выпуск Nintendo Direct пройдёт 12 сентября. Шоу стартует в 16:00 по Москве. Следить за ходом событий можно будет на YouTube-канале и официальном сайте Nintendo.

Сентябрьская презентация Nintendo Direct растянется на 60 минут и будет посвящена предстоящим играм для Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Каким именно, платформодержатель не уточнил.

Предстоящий выпуск Nintendo Direct пройдёт накануне японского релиза Super Mario Bros., который состоялся 13 сентября 1985 года, так что зрителей почти наверняка ждут новости об усатом водопроводчике.

В преддверии 35-летия серии Nintendo анонсировала платформер Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, сборник ремастеров Super Mario 3D All-Stars и гоночную аркаду в дополненной реальности Mario Kart Live: Home Circuit.

На сентябрьском Nintendo Direct вполне могут анонсировать DLC для Mario Kart World

На сентябрьском Nintendo Direct могут анонсировать DLC для Mario Kart World

Кроме того, на шоу ожидается анонс даты выхода приключенческого экшена от первого лица Metroid Prime 4: Beyond, который накануне получил возрастной рейтинг в Бразилии. Релиз планируется в 2025 году на Nintendo Switch и Switch 2.

Metroid Prime 4 была анонсирована ещё в 2017 году. После перезагрузки производства и смены разработчика (на Retro Studios) игра не появлялась на публике, пока прошлым летом не получила первый полноценный трейлер и подзаголовок Beyond.

