Любители альтернативных пользовательских сред на Android, вероятно, хотя бы раз пробовали установить Nova Launcher — это один из наиболее популярных проектов. Но, несмотря на несколько десятков миллионов загрузок, его владелец принял решение о прекращении разработки лаунчера.

Nova Launcher существует с 2011 года — ещё с тех пор, когда в ходу была Google Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Приложение создал Кевин Барри (Kevin Barry), и все эти годы он продолжал над ним работу. В 2022 году проект Nova Launcher поглотила компания Branch, специализирующаяся на статистических инструментах. В 2024 году стало известно, что дела в проекте пошли плохо: почти весь персонал уволили, и работать в нём единолично остался лишь создатель Nova.

Похоже, на этом история обрывается. Кевин Барри опубликовал в блоге сообщение, что его «попросили прекратить работу над Nova Launcher». Лаунчер пока остаётся доступным в Play Store, но теперь он в подвешенном состоянии и без ясного будущего. Вместе с прекращением активной разработки отменились планы по раскрытию исходного кода Nova. Нет и информации о том, что Branch передаст проект в другие руки. Но можно утверждать, что того Nova Launcher, к которому привыкли его пользователи, больше не будет.