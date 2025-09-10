Сегодня 10 сентября 2025
Видеохостинг Vimeo стал частным — его купила Bending Spoons за $1,38 млрд

Американская видеоплатформа для бизнеса Vimeo объявила о заключении окончательного соглашения о её приобретении компанией Bending Spoons за $1,38 млрд. Согласно условиям соглашения, акционеры Vimeo получат $7,85 за каждую принадлежащую им акцию, что на 91 % выше 60-дневной средневзвешенной по объёму цене акций Vimeo на момент закрытия рынка 9 сентября 2025 года.

Источник изображения: Vimeo

Источник изображения: Vimeo

В результате сделки, которая будет полностью оплачена деньгами без использования акций или других активов, Vimeo перейдёт в частную собственность. После объявления о сделке акции Vimeo взлетели на 60 %, пишет агентство Reuters.

Агентство отметило, что бизнес-модель Bending Spoons заключается в модернизации и развитии приобретаемых компаний и продуктов. В свою очередь, ресурс TechCrunch сообщил, что Bending Spoons практикует после приобретения компаний увольнение их сотрудников и сокращение функциональности продуктов. Например, после приобретения в 2022 году приложения для ведения заметок и управления задачами Evernote компания уволила большую часть сотрудников в США и Чили и перенесла в 2023 году деятельность в Европу. Затем была закрыта Linux-версия и более старые версии Evernote, а в 2024 году компания ввела жёсткие ограничения на бесплатный тариф приложения.

Аналогично поступили с WeTransfer, в которой спустя несколько недель после приобретения в июле 2024 года уволили 75 % сотрудников. А через пару месяцев после поглощения WeTransfer ввела для бесплатных пользователей ограничение до 10 переводов в месяц.

Впрочем, гендиректор Vimeo Филип Мойер (Philip Moyer) заявил, что Bending Spoons намерена расширить продукт Vimeo во всех сегментах, включая инструменты самообслуживание, потоковую передачу OTT через Vimeo Streaming и корпоративные предложения.

Основанная в 2004 году Vimeo отделилась от IAC (InterActiveCorp) в 2021 году, получив статус независимой публичной компании. Как сообщает Bloomberg, с тех пор она потеряла почти 90 % своей рыночной стоимости, в связи с чем, по всей видимости, руководство приняло решение об изменении стратегии развития.

Теги: vimeo, видеохостинг, сделка
