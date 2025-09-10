Thermalright представила тонкие 120-мм компьютерные вентиляторы с 15 лопастями

Компания Thermalright представила серию тонких корпусных вентиляторов TL-B12015, включающую модели TL-B12015 и TL-B12015 Extrem. Эти 120-мм вентиляторы имеют толщину 15 мм, но Thermalright сделала так, чтобы их воздушный поток, соответствовал уровню обычных моделей вентиляторов толщиной 25 мм.

Увеличение воздушного потока было достигнуто за счёт использования крыльчатки с 15 лопастями. Для сравнения, вентиляторы толщиной 25 мм обычно имеют девять лопастей. Крыльчатки вентиляторов TL-B12015 также оснащены перепонками по краям для максимального осевого воздушного потока.

Модели вентиляторов TL-B12015 и TL-B12015 Extrem отличаются производительностью. Максимальная скорость модели TL-B12015 составляет 2150 об/мин. Вентилятор создаёт воздушный поток до 57,8 CFM, статическое давление на уровне 1,8 мм вод. ст., а его максимальный уровень шума составляет 25,37 дБА.

Для модели TL-B12015 Extrem заявлена максимальная скорость работы 3150 об/мин. Вентилятор создаёт воздушный поток до 83,61 CFM, статическое давление на уровне 3,4 мм вод. ст., а его максимальный уровень шума составляет 37,07 дБА.

Обе модели вентиляторов оснащены двойными шарикоподшипниками и металлической защитной решёткой. Модель TL-B12015 Extrem оснащена RGB-подсветкой, а TL-B12015 — белой подсветкой.

Стоимость представленных вентиляторов производитель не сообщил.