Sapphire выпустила несколько материнских плат для Ryzen c Socket AM5 на международном рынке

Компания Sapphire в первую очередь известна своими видеокартами Radeon. Однако производитель уже несколько лет выпускает и материнские платы, но только на рынке Китая. Сегодня Sapphire официально объявила о выпуске на международный рынок нескольких моделей материнских плат на чипсетах AMD B650 и B850 для процессоров Ryzen 9000, 8000 и 7000.

Модель Sapphire NITRO+ B850A WIFI 7 продолжает фирменный промышленный дизайн с геометрическими акцентами и металлической отделкой, знакомый по видеокартам Radeon RX 9000 Nitro. Производитель уделил внимание системе охлаждения платы. В её составе используются радиаторы с теплопроводящими трубками для эффективного отвода тепла от компонентов подсистемы питания VRM. Слоты M.2 для SSD тоже оснащены радиаторами.

Плата получила четыре разъёма DIMM для памяти DDR5 с поддержкой установки до 256 Гбайт ОЗУ. При использовании двух разъёмов память можно разогнать до 8000 МТ/с. Sapphire NITRO+ B850A WIFI 7 также предлагает два слота M.2 PCIe 5.0 с клипсами для быстрой установки без винтов. А вот слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты не оснащён механизмом быстрого демонтажа.

Плата поддерживает Wi-Fi 7, оснащена множеством разъёмов USB, а также видеовыходами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. Кроме того, она получила кнопку быстрого обновления BIOS. В ней используется BIOS Sapphire Core с детальной системной информацией и настройками разгона.

Материнские платы Sapphire

Вместе с Sapphire NITRO+ B850A WIFI 7 ($189) компания также выпустила на глобальный рынок модели NITRO+ B850M ($159), PULSE B850M ($139), PULSE A620AM ($99) и Sapphire B650M-E ($109). Кроме того, компания выпустила модель Sapphire A520M-E ($69) для процессоров AMD Socket AM4. С изображениями плат можно ознакомиться в галерее выше.