Sapphire выпустила несколько материнских плат для Ryzen c Socket AM5 на международном рынке

Компания Sapphire в первую очередь известна своими видеокартами Radeon. Однако производитель уже несколько лет выпускает и материнские платы, но только на рынке Китая. Сегодня Sapphire официально объявила о выпуске на международный рынок нескольких моделей материнских плат на чипсетах AMD B650 и B850 для процессоров Ryzen 9000, 8000 и 7000.

Источник изображений: Sapphire

Источник изображений: Sapphire

Модель Sapphire NITRO+ B850A WIFI 7 продолжает фирменный промышленный дизайн с геометрическими акцентами и металлической отделкой, знакомый по видеокартам Radeon RX 9000 Nitro. Производитель уделил внимание системе охлаждения платы. В её составе используются радиаторы с теплопроводящими трубками для эффективного отвода тепла от компонентов подсистемы питания VRM. Слоты M.2 для SSD тоже оснащены радиаторами.

Sapphire NITRO+ B850A WIFI 7

Sapphire NITRO+ B850A WIFI 7

Плата получила четыре разъёма DIMM для памяти DDR5 с поддержкой установки до 256 Гбайт ОЗУ. При использовании двух разъёмов память можно разогнать до 8000 МТ/с. Sapphire NITRO+ B850A WIFI 7 также предлагает два слота M.2 PCIe 5.0 с клипсами для быстрой установки без винтов. А вот слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты не оснащён механизмом быстрого демонтажа.

Sapphire NITRO+ B850A WIFI 7

Sapphire NITRO+ B850A WIFI 7

Плата поддерживает Wi-Fi 7, оснащена множеством разъёмов USB, а также видеовыходами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. Кроме того, она получила кнопку быстрого обновления BIOS. В ней используется BIOS Sapphire Core с детальной системной информацией и настройками разгона.

Материнские платы Sapphire
nitro_b850m_box_card_photo1.jpg
NITROB850M-C01.jpg
pulse_a620am_box_card_photo1.jpg
PULSE_A620AM_C01.jpg
pulse_b850m_box_card_photo1.jpg
PULSE_B850M_C01_videocardz.jpg
sapphire_a520m_e_box_card_photo1.jpg
Sapphire_A520M-E_C01.jpg
Sapphire_B650M_C01.jpg
sapphire_b650m_e_box_card_photo1.jpg
Вместе с Sapphire NITRO+ B850A WIFI 7 ($189) компания также выпустила на глобальный рынок модели NITRO+ B850M ($159), PULSE B850M ($139), PULSE A620AM ($99) и Sapphire B650M-E ($109). Кроме того, компания выпустила модель Sapphire A520M-E ($69) для процессоров AMD Socket AM4. С изображениями плат можно ознакомиться в галерее выше.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: amd b650, amd b850, amd a620, amd a520, материнские платы, sapphire
