Тепло принятая публикой RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большой патч с «Новой игрой +»

Разработчики из Questline совместно с Awaken Realms сообщили о выпуске крупного патча 1.1 для своей мрачной RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon. Апдейт добавил режим «Новая игра +», свежие локации, наборы уникальной брони и оружия, а также многое другое.

Источник изображения: Awaken Realms

Источник изображения: Awaken Realms

На странице с описанием патча сказано, что контент для него создавался с учётом самых популярных запросов от фанатов. Улучшения камеры от третьего лица, многочисленные исправления и добавления в третьем акте (он считался сообществом самым неоднозначным) и упомянутый режим появились именно с оглядкой на сообщения от игроков.

При активации набора правил «Новая игра +» все принятые по ходу изучения мира решения сбрасываются. Также главному герою придётся иметь дело с более сильными врагами, а выученные рецепты и полученные предметы «потеряются». Зато из противников будет выпадать больше полезных предметов, которые по своим свойствам превзойдут стандартные.

Tainted Grail: The Fall of Avalon доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Публика тепло приняла вышедший в мае этого года проект, о чём свидетельствует рейтинг в Steam (87 % на основании 2400 обзоров). Все ключевые моменты патча 1.1 разобраны в новом большом ролике на YouTube-канале Awaken Realms.

Теги: tainted grail: the fall of avalon, ролевая игра, questline, awaken realms
